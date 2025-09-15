NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Régimen venezolano

Maduro sale en defensa de Zapatero y califica de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

septiembre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro/ Christopher Landau - Fotos EFE
La cabeza del régimen venezolano acusó también a Estados Unidos de actuar como una supuesta "mafia de Miami".

Nicolás Maduro salió este lunes en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de izquierda en España y calificó de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, durante una rueda de prensa con medios internacionales.

Las declaraciones de Maduro se dan luego de que Landau respondiera la semana pasada desde su cuenta de X a una divulgación del Diario Las Américas sobre un presunto plan de Zapatero para "sacrificar a Maduro y montar una transición neochavista" preservando el Cartel de los Soles.

Landau contestó a la noticia el lunes pasado con la imagen de un personaje denominado 'El Quita Visas' y se cuestionó escribiendo si "será esta la señal para 'El Quita Visas'", acción que se interpretó como una advertencia de sanciones de Estados Unidos para Zapatero por su conocida relación con el régimen venezolano.

Al respecto, Maduro aseguró que no había visto ni leído la "amenaza" de Landau contra Zapatero, al que calificó de "hombre honorable".

"Que un subsecretario de Estados Unidos lo agreda de esa forma es bochornoso, yo creo que el pueblo de España debe salir a defender a un expresidente que es atacado por un piche subsecretario, un piche, le decimos en Venezuela, un piche subsecretario de Estados Unidos", recalcó.

'Piche' o 'pichado', cabe resaltar, se utiliza en Venezuela para referirse a una persona de poco valor, tacaña, despreciable o ávara, pero también se usa para describir algo de bajo valor o poca importancia, de acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

"Ese subsecretario debe estar cobrando, porque esos subsecretarios cobran por sacar un post. Ellos cobran a la mafia de Miami, le cobran 10.000 dólares por post. Estoy seguro que el Landau ese, bandido, le cobra por los posts a la mafia de Miami para atacar a gente por aquí y gente por allá", pronunció Maduro.

Asimismo, quien ha sido reconocido como "narcoterrorista" por Estados Unidos en varias ocasiones, insistió en limpiar la imagen de Zapatero y destacó algunas de sus actuaciones durante su carrera política.

"Yo lo que conozco del doctor Rodríguez Zapatero es que él ama Venezuela y que tiene unos antepasados que estuvieron por acá, por Venezuela, y por eso él ama Venezuela, es un hombre de palabra, de diálogo", precisó.

Maduro continuó motivando a los simpatizantes de Zapatero a respaldarlo y reiteró el calificativo sobre Landau: "a España le corresponde defender su dignidad, que la tiene, y no dejar que un piche subsecretario sea capaz de meterse con un líder de su país".

Washington, cabe recordar, declaró como organización terrorista al Cartel de los Soles, encabezado por Maduro, por quien aumentó además a 50 millones de dólares la recompensa en aras de obtener información que conduzca con su captura.

Entretanto, Marshall Billingslea, exfuncionario de Donald Trump durante su administración de 2016 a 2020, publicó este domingo una imagen satelital de lo que sería el búnker construido por Maduro para resguardarse ante un eventual ataque de Estados Unidos, así como información y detalles del mismo.

