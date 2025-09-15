Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

"No funcionamos con chantajes ni amenazas. Nunca con esta administración hay algo para bien", dijo Nicolás Maduro a referirse a la relación con la administración del presidente Donald Trump.

Maduro declaró en rueda de prensa con medios internacionales este lunes, que las comunicaciones con Estados Unidos "se mantienen en un hilo. Mínimas", especialmente con Jhon Mcnamara, encargado de los asuntos con Venezuela, con quien se coordina el regreso de los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con Estados Unidos están deshechas, pero por ellos, por sus amenazas. Con sus amenazas las comunicaciones pasaron de maltrechas a deshechas", insistió.

El gobernante cuestionó ampliamente la revisión que un grupo de marines estadounideneses ejecutó en un barco pesquero de venezolanos en aguas de la zona económica.

Dijo que el procedimiento duró ocho horas con 18 marines, lo que consideró un "bochorno".

"Ellos estaban siendo amenazados por radio, fueron abordados por un grupo de marines armados en la embarcación. 18 marines especializados en misiles asaltaron a un grupo de pescadores de atún y los mantuvieron 8 horas secuestrados en altamar. Es un bochorno para la comunidad internacional y para el honor militar estadounidense. ¿Van a destruir el narcotráfico con poder misilístico? Es ilógico, extravagente y estrafalario mandar un destructor para que todos corran".

Sobre el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, Maduro dijo que los días recientes han servido para prepararse y estar "más fuertes que ayer".

A su juicio, lo que hace Estados Unidos no es contra el narcotráfico sino contra la nación. Además apuntó directamente contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien responsabiliza por la política de Trump.

"No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias".

"Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión, no es una tensión, es una agresión. Venezuela ejerce el legítimo derecho, de acuerdo al Derecho internacional y a la Constitución, a prepararse para la defensa de la paz", dijo sobre las prácticas militares.

"Marco Rubio, el señor de la muerte y la guerra lo llaman ahora, por donde pase hay muerte, hay bombas, hay niños asesinados. Marco Rubio, el señor de la muerte y de la guerra, del odio", insistió.

Así mismo, agregó que el objetivo de Estados Unidos no es el narcotráfico sino un cambio de régimen en Venezuela y los recursos del país.