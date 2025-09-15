NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro aseguró que no hubo permiso desde Venezuela para la revisión de la embarcación.

"No funcionamos con chantajes ni amenazas. Nunca con esta administración hay algo para bien", dijo Nicolás Maduro a referirse a la relación con la administración del presidente Donald Trump.

o

Maduro declaró en rueda de prensa con medios internacionales este lunes, que las comunicaciones con Estados Unidos "se mantienen en un hilo. Mínimas", especialmente con Jhon Mcnamara, encargado de los asuntos con Venezuela, con quien se coordina el regreso de los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con Estados Unidos están deshechas, pero por ellos, por sus amenazas. Con sus amenazas las comunicaciones pasaron de maltrechas a deshechas", insistió.

El gobernante cuestionó ampliamente la revisión que un grupo de marines estadounideneses ejecutó en un barco pesquero de venezolanos en aguas de la zona económica.

o

Dijo que el procedimiento duró ocho horas con 18 marines, lo que consideró un "bochorno".

"Ellos estaban siendo amenazados por radio, fueron abordados por un grupo de marines armados en la embarcación. 18 marines especializados en misiles asaltaron a un grupo de pescadores de atún y los mantuvieron 8 horas secuestrados en altamar. Es un bochorno para la comunidad internacional y para el honor militar estadounidense. ¿Van a destruir el narcotráfico con poder misilístico? Es ilógico, extravagente y estrafalario mandar un destructor para que todos corran".

Sobre el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, Maduro dijo que los días recientes han servido para prepararse y estar "más fuertes que ayer".

A su juicio, lo que hace Estados Unidos no es contra el narcotráfico sino contra la nación. Además apuntó directamente contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien responsabiliza por la política de Trump.

"No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias".

o

"Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión, no es una tensión, es una agresión. Venezuela ejerce el legítimo derecho, de acuerdo al Derecho internacional y a la Constitución, a prepararse para la defensa de la paz", dijo sobre las prácticas militares.

"Marco Rubio, el señor de la muerte y la guerra lo llaman ahora, por donde pase hay muerte, hay bombas, hay niños asesinados. Marco Rubio, el señor de la muerte y de la guerra, del odio", insistió.

Así mismo, agregó que el objetivo de Estados Unidos no es el narcotráfico sino un cambio de régimen en Venezuela y los recursos del país.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

FANB

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Política

Ver más
Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Régimen de Maduro

Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos

Carteles de recompensa contra Maduro, Cabello y Padrino López.
Cartel de Los Soles

Más líderes políticos de la región se suman a la designación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El actor británico Terence Stamp-Foto: EFE
Superman

Luto en Hollywood por la muerte de Terence Stamp, famoso por interpretar a uno de los villanos más icónicos de 'Superman'

Gustavo Petro, Dina Boluarte y Javier Milei | Foto EFE
América Latina

Estos son los presidentes que poseen los sueldos más altos de Sudamérica, según reconocido medio: Petro y Milei sorprenden por su ubicación en el ranking

Protesta a favor de del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García | Foto: EFE
Migrantes Estados Unidos

Kilmar Ábrego García, migrante deportado por error a El Salvador, fue puesto en libertad en Tennessee

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Régimen de Maduro

Venezuela anuncia despliegue en aguas del Caribe: "patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales"

Reconocimiento a dj colombiano Funk Tribu que ha participado en festivales como Tomorrowland - EFE, Concejo de Bogotá
Música

Concejo de Bogotá reconoció a DJ criado en la localidad de Engativá que ahora triunfa en los festivales de música electrónica más importantes del mundo

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda