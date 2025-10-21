NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Maduro sumará App de espionaje a su plan de defensa para que la gente reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y ministros / Foto: AVN
Durante las protestas postelectorales de julio de 2024, VenApp, fue utilizada por seguidores del régimen para reportar a vecinos que participaron en las manifestaciones.

A la represión, persecución política, detenciones y adiestramiento en armas de civiles que se denuncian en Venezuela, Nicolás Maduro sumará una herramienta de espionaje en la que los ciudadanos podrán reportarle directamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), actividades que consideren sospechosas o que atenten contra la soberanía.

Este lunes el líder del chavismo ordenó "crear una aplicación en el sistema VenApp para que el pueblo de manera segura esté reportando de manera segura todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir reinando la paz", expresó en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos, ante el despliegue de buques de guerra en el Caribe, para combatir el narcotráfico.

Maduro explicó que en la aplicación participarán las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

"Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas", añadió.

Durante las protestas postelectorales de julio de 2024, VenApp, que en principio fue creada como una red para recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos, fue utilizada por seguidores del régimen para reportar a vecinos que participaron en las manifestaciones, una herramienta clave en la llamada 'operación tun tun' con la que el régimen encarceló a más de 2.400 personas.

En su momento, Amnistía Internacional alertó dichas prácticas, mientras que Google Play Store y Apple App Store la vetaron de sus plataformas debido a denuncias de que era utilizada como herramienta de persecución política.

"Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes", indicó AI, en agosto de 2024.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con siete buques de guerra en aguas internacionales, cerca de las costas venezolanas, que el chavismo considera como una "amenaza" para presionar un "cambio de régimen".

En respuesta, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

 

 

