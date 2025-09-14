NTN24
Régimen de Maduro

Se conocen las primeras imágenes del adiestramiento de civiles en armas convocado por el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU.

septiembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Este fin de semana, el régimen de Nicolás Maduro convocó a las milicias para entrenarse en el uso de armas ante el incesante despliegue de EE. UU. En el Caribe.

Civiles venezolanos recibieron entrenamiento este fin de semana en el uso de armas de fuego como parte de la estrategia de defensa del régimen de Nicolás Maduro ante la creciente presencia estadounidense en el Caribe Sur para combatir el narcotráfico.

Partidarios del madurismo alistados en la Milicia Nacional Bolivariana recibieron instrucción para operar armas de fuego con la Guardia de Honor presidencial.

El llamado ha sido respondido únicamente por militantes del chavismo, empleados públicos, parlamentarios y autoridades electorales afines al régimen.

Las autoridades militares no permitieron el acceso de periodistas independientes al campo de entrenamiento de Fuerte Tiuna, pero sí abrieron sus puertas al famoso Cuartel de la Montaña 4 de febrero, desde donde se conocieron las primeras imágenes del adiestramiento dirigido a civiles.

Los civiles venezolanos recibieron entrenamiento de tiro, en medio del despliegue militar estadounidense, en 312 cuarteles distribuidos en todo el país.

En los cuarteles, los civiles recibieron entrenamiento en el manejo de armas, además de estrategias de guerra.

Se han dispuesto un total de 312 cuarteles en todo el territorio. Miliciano, miliciana, alistado y alistada, hombre y mujer del pueblo”, dijo Maduro el pasado viernes al anunciar el entrenamiento.

Vamos a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares. Van a tener adiestramiento en empleo de sistemas de armas, organización para las operaciones, desarrollo de hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares, de día, de noche, de madrugada”, indicó.

Por su parte, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, llamó a los partidarios del régimen a reunirse en los cuarteles militares para levantarse ante lo que el madurismo considera una amenaza de Estados Unidos.

Mientras ellos andan presionando, haciendo un ejercicio brutal de operaciones psicológicas, nosotros estamos aquí en máxima preparación”, declaró.

Se conocen las primeras imágenes del adiestramiento de civiles en armas convocado por el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU.

