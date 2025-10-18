NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Durante una entrevista, el dirigente político venezolano habló sobre la crisis actual de su país.

En dialogo con el programa Razón de Estado, emitido por NTN24, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma se refirió a la situación de su país bajo el régimen de Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como líder de una organización narcoterrorista.

“En las elecciones del pasado 28 de julio del 2024 los militares sufragaron y en todas las mesas de votación donde ejercieron su derecho al voto ganó la fórmula de Edmundo González y María Corina Machado con más del 70%. Estamos hablando de un estamento militar que forma parte de las familias venezolanas que también acusan esta narcodictadura (...) por lo tanto a Maduro lo que le queda como bastón de apoyo es la élite militar corrupta”, comentó Ledezma.

o

Por otro lado, el dirigente político mencionó que González y Machado “están ofreciendo una transición pacífica e incluyente”.

“Con la llegada de Edmundo González y María Corina Machado a un gobierno de transición se va a comenzar a dejar atrás el caos. El caos en sí existe con Maduro, mientras Maduro ocupe los poderes públicos, no habrá ni libertad y si no hay libertad, no hay paz en Venezuela”, añadió.

El exalcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas aseguró que “es inconcebible una transición que no esté capitaneada por estos líderes legítimos”.

o

“Si Maduro quiere entregar el poder, reconociendo la derrota que le infringió al pueblo de Venezuela, tiene que hacerlo, eso no implica impunidad, porque tampoco en Venezuela habrá paz y si no hay justicia”, dijo.

Finalmente, concluyó diciendo que “Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista al mismo tiempo que se ofrece por su captura el doble de lo que se ofrecía por la detención del terrorista más peligroso del mundo, que llegó a ser Osama Bin Laden”.

