NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Gustavo Petro

"Mañana daré órdenes a soldados y policías": Petro publicó enigmático mensaje acompañado de video de militares desafiando a Trump

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Gustavo Petro
Donald Trump - Gustavo Petro
Aunque se desconoce cuál será la medida tomada por Petro, este mensaje supone un nuevo capítulo en la ya turbulenta relación entre los mandatarios.

Luego de lograr la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duros cuestionamientos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y además se mostró abierto a una eventual acción militar en este país.

"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

o

Al ser consultado directamente respecto a si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar en Colombia, Trump respondió: "Suena bien para mí".

Estas declaraciones revivieron una disputa diplomática entre ambos gobiernos que parecía resuelta.

Desde entonces, Petro ha comenzado una campaña de mensajes hacia el Gobierno de Estados Unidos desafiando cualquier acercamiento del Gobierno Trump.

En las últimas horas, Petro publicó un enigmático mensaje acompañado de un video de militares desafiando a Trump ante una eventual "invasión" a Colombia: “Trump ceee que Colombia le pondremos la bandera blanca, acá atacas y conocerás el porqué no debes meterte en tierra ajena”, dice el video.

Petro, por su parte, escribió en la noche del 6 de enero: "Adelante soldados, mañana daré ordenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía".

Aunque se desconoce cuál será la medida tomada por Petro, este mensaje supone un nuevo capítulo en la ya turbulenta relación entre los mandatarios.

En medio del cruce de palabras, el martes, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia hizo un llamado al respeto de la soberanía del país tras los recientes cruces.

o

El Ministerio, encabezado por el ministro Pedro Sánchez, emitió un comunicado en el que insta a todos los sectores del país a preservar “la cohesión nacional” en medio de la creciente tensión entre el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense.

En el comunicado, la institución dice: “El Estado somos todos. Llamado al respeto de la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática”.

“La defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país”, puntualiza el documento.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Cae Maduro en Venezuela

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

Foto de referencia (AFP)
Régimen de Maduro

¿Ataque de EE. UU. a instalación en Zulia desenmascaró la debilidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela?: "no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

Bad Bunny - EFE
Bad Bunny

Le llueven críticas a Bad Bunny por tocar pieza arqueológica en museo de México

Delcy Rodriguez
Buque petrolero

Así promocionó Delcy Rodríguez el zarpe de un buque petrolero de Chevron rumbo a Texas

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi

Filtran imágenes de imponente estatua de 21 metros de Messi que el propio jugador argentino inaugurará este sábado

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Foto de referencia (AFP)
Régimen de Maduro

¿Ataque de EE. UU. a instalación en Zulia desenmascaró la debilidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela?: "no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre