"Mañana daré órdenes a soldados y policías": Petro publicó enigmático mensaje acompañado de video de militares desafiando a Trump

Luego de lograr la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duros cuestionamientos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y además se mostró abierto a una eventual acción militar en este país.

"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Al ser consultado directamente respecto a si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar en Colombia, Trump respondió: "Suena bien para mí".

Estas declaraciones revivieron una disputa diplomática entre ambos gobiernos que parecía resuelta.

Desde entonces, Petro ha comenzado una campaña de mensajes hacia el Gobierno de Estados Unidos desafiando cualquier acercamiento del Gobierno Trump.

En las últimas horas, Petro publicó un enigmático mensaje acompañado de un video de militares desafiando a Trump ante una eventual "invasión" a Colombia: “Trump ceee que Colombia le pondremos la bandera blanca, acá atacas y conocerás el porqué no debes meterte en tierra ajena”, dice el video.

Petro, por su parte, escribió en la noche del 6 de enero: "Adelante soldados, mañana daré ordenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía".

Aunque se desconoce cuál será la medida tomada por Petro, este mensaje supone un nuevo capítulo en la ya turbulenta relación entre los mandatarios.

En medio del cruce de palabras, el martes, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia hizo un llamado al respeto de la soberanía del país tras los recientes cruces.

El Ministerio, encabezado por el ministro Pedro Sánchez, emitió un comunicado en el que insta a todos los sectores del país a preservar “la cohesión nacional” en medio de la creciente tensión entre el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense.

En el comunicado, la institución dice: “El Estado somos todos. Llamado al respeto de la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática”.

“La defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país”, puntualiza el documento.