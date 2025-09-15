Trinidad y Tobago incautó alijo de droga presuntamente proveniente de Venezuela

Un alijo con 268 kilogramos de marihuana fue incautado el pasado sábado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago tras interceptar una embarcación pesquera presuntamente proveniente de Venezuela.

Según detalló en su cuenta X, el periodista Gabriel Bastidas, fueron detenidas dos personas, mientras que otros tres tripulantes saltaron al mar y lograron escapar.

La droga estaría valorada en al menos 29 millones de dólares.

La incautación surge en medio de todo un despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico y que ha elevado las tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y Washington.

Maduro, que siempre ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, calificó la presencia militar estadounidense de un "asedio" escudado en la lucha contra el tráfico de drogas.

En respuesta, ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense.