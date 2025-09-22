NTN24
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde el Air Force One, avión presidencial estadounidense, el mandatario republicano respondió a preguntas de reporteros sobre varios temas de actualidad.

Este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a referirse al operativo de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en el sur del Caribe, mismo que ha provocado una tensión sin precedentes con el régimen de Nicolás Maduro.

Desde el Air Force One, avión presidencial estadounidense, el mandatario republicano respondió a preguntas de reporteros sobre varios temas de actualidad, incluyendo la inmensa operación en aguas cercanas a Venezuela.

o

"Ya no hay barcos en el agua. Estamos buscando más barcos. Ni siquiera se encuentra un barco pesquero. Ni siquiera se encuentran cruceros ni nada. No hay nada en el agua en Venezuela. Es realmente extraño. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no hay drogas entrando (a EE. UU.)", dijo.

Más adelante, se abordó el tema de la advertencia de Trump al régimen de recibir en Venezuela a los prisioneros y a las personas internadas en centros de salud mental, asegurando que Maduro y los suyos los obligaron a que los trasladaran al país norteamericano.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los prisioneros y a las personas internadas en instituciones psiquiátricas, entre las que se incluyen los peores manicomios del mundo, que los «líderes» venezolanos han obligado a trasladar a los Estados Unidos de América", escribió Trump el pasado sábado.

Sobre esto, uno de los periodistas señaló: "Dijiste que el precio que pagarán (Venezuela) será incalculable si no aceptan a los migrantes de regreso"

o

"Sí, dije eso", aseguró Trump, a lo que el corresponsal respondió: "¿Qué significa eso?"

"Bueno, tendrás que averiguarlo", dijo el mandatario, fiel a su estilo enigmático y cargado de simbolismo.

La administración Trump, entretanto, lleva a cabo un despliegue militar en aguas del Caribe para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, mismo del que señalan a Maduro como su líder.

Mientras tanto, el régimen, con adiestramiento de civiles, llamado de reservistas, operaciones en fronteras y ejercicios de guerra en una isla del Caribe, inició operaciones militares para prever una ofensiva más respecto al despliegue naval de Estados Unidos.

