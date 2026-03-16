Donald Trump afirma que sería un gran honor para él "tomar Cuba" o "liberarla": "Podría hacer lo que quiera con ella"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", durante un encuentro con los medios en la Oficina Oval.

"Saben, toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo lo hará Estados Unidos? Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería un gran honor", dijo Trump.

"Tomar Cuba de alguna forma. Es decir, liberarla o tomarla. Creo que podría hacer lo que quisiera con ella. Quieren saber la verdad. Es una nación muy debilitada ahora mismo. Lo fue durante mucho tiempo. Líderes muy violentos, muy violentos. Fidel Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento. Extremadamente violento. Así es como gobernaron. Gobernaron con violencia, pero a mucha gente le gustaría volver a la normalidad”, aclaró.

El mandatario aseguró que su administración mantiene conversaciones con el régimen cubano y describió a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

"No puedo decirle eso. Puedo decirle que están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero. No tienen petróleo. No tienen nada. Tienen tierras bonitas. Tienen paisajes bonitos, ¿sabe? Es una isla preciosa”, afirmó.

La declaración de Trump se da mientras la isla caribeña de 9,6 millones de habitantes lidiaba con otro importante apagón.

El apagón se debió a una "interrupción total de la red eléctrica nacional", informó la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en un comunicado, añadiendo que ya se habían iniciado los trabajos para restablecer el suministro eléctrico.

El sistema de generación eléctrica de Cuba se encuentra en pésimas condiciones, con cortes de luz diarios de hasta 20 horas como norma en algunas zonas de la isla.

Pero desde la captura por parte de Estados Unidos del principal aliado de Cuba, Nicolás Maduro el 3 de enero, la economía de la isla se ha visto aún más afectada.

Desde el 9 de enero no se ha importado petróleo a la isla, lo que ha impactado al sector energético y obligado a las aerolíneas a reducir sus vuelos, un duro golpe para el vital sector turístico.

Los apagones, así como la escasez recurrente de alimentos, medicinas y otros productos básicos, están generando frustración. En un inusual acto de violencia, manifestantes vandalizaron una oficina provincial del Partido Comunista de Cuba el fin de semana.