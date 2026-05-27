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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Luis Díaz

Emotivo mensaje de Luis Díaz tras ver cumplido su sueño de ir a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón"

mayo 27, 2026
Por: Saúl Montes
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
El jugador de la Selección Colombia y del Bayern Múnich compartió una publicación en sus redes sociales.

Este miércoles, el futbolista colombiano Luis Díaz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras ver cumplido su sueño de ir a un Mundial.

En una publicación en su cuenta de X, Díaz no dudó en compartir con sus seguidores la emoción por tan semejante logro, al que calificó como uno de los sueños más grandes de su vida.

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“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial”, escribió.

Y añadió: “No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”.

El jugador de la Selección Colombia y del Bayern Múnich agradeció a su familia y a los que creyeron en él “cuando apenas comenzaba”.

“Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto”, concluyó.

La Selección Colombia terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con lo que selló su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y firmó el paso a la séptima cita orbital.

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Con la fe intacta, los jugadores del combinado cafetero buscan darlo todo en la cancha y lograr su primer Mundial, que este año se llevará a cabo en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

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