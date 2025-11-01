Más de 2 millones de dólares en armas fueron incautadas en mortal operativo policial en Río de Janeiro: encontraron fusiles de Venezuela y Rusia

El Gobierno estatal de Río de Janeiro confirmó que, en el mortal operativo policial del pasado martes, se confiscaron armas de fuego por un valor de más de 2 millones de dólares.

La redada antidrogas, que además ya es la más mortífera en la historia de Brasil, dejó al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos, según el último recuento oficial.

El gobierno de Río de Janeiro anunció "una de las mayores incautaciones" de armas militares en un solo día durante la redada: 120 armas en total, incluyendo 93 rifles, valoradas en 12.8 millones de reales (unos 2.4 millones de dólares).

VEA TAMBIÉN Experto explica todo lo que hay detrás del letal operativo policial en una favela de Río de Janeiro o

En la operación, que ha sido criticada por varios sectores, también se encontraron municiones, explosivos, drogas y equipo militar en la redada, que tenía como objetivo al Comando Vermelho, una de las bandas más antiguas y poderosas del país.

El grupo criminal, señalan las autoridades locales, controla grandes extensiones de Río de Janeiro.

Según el informe, algunas de las armas provienen de otros países como Argentina, Bélgica, Alemania, Perú, Rusia y Venezuela, e incluían modelos utilizados en zonas de conflicto como el AK-47 y el FAL.

Algunos, además, rifles pertenecen a ejércitos extranjeros.

"Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra", dijo el secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, en un comunicado

VEA TAMBIÉN Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro o

Familiares de algunas de las víctimas denunciaron ejecuciones sumarias, sin embargo, las encuestas muestran que la mayoría de los brasileños aprobaron la operación, que fue descrita como un éxito contra el "narcoterrorismo" por el gobernador del estado, Claudio Castro.

Incluso el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por sus críticos de ser blando con el crimen, ha tratado de proyectar una postura más dura contra las pandillas en su respuesta a la redada

"No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por todas las ciudades", escribió Lula en la plataforma de redes sociales X.