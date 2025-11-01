NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Brasil

Más de 2 millones de dólares en armas fueron incautadas en mortal operativo policial en Río de Janeiro: encontraron fusiles de Venezuela y Rusia

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Encuestas muestran que la mayoría de los brasileños aprobaron la operación pese a las críticas de varios sectores.

El Gobierno estatal de Río de Janeiro confirmó que, en el mortal operativo policial del pasado martes, se confiscaron armas de fuego por un valor de más de 2 millones de dólares.

La redada antidrogas, que además ya es la más mortífera en la historia de Brasil, dejó al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos, según el último recuento oficial.

El gobierno de Río de Janeiro anunció "una de las mayores incautaciones" de armas militares en un solo día durante la redada: 120 armas en total, incluyendo 93 rifles, valoradas en 12.8 millones de reales (unos 2.4 millones de dólares).

o

En la operación, que ha sido criticada por varios sectores, también se encontraron municiones, explosivos, drogas y equipo militar en la redada, que tenía como objetivo al Comando Vermelho, una de las bandas más antiguas y poderosas del país.

El grupo criminal, señalan las autoridades locales, controla grandes extensiones de Río de Janeiro.

Según el informe, algunas de las armas provienen de otros países como Argentina, Bélgica, Alemania, Perú, Rusia y Venezuela, e incluían modelos utilizados en zonas de conflicto como el AK-47 y el FAL.

Algunos, además, rifles pertenecen a ejércitos extranjeros.

"Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra", dijo el secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, en un comunicado

o

Familiares de algunas de las víctimas denunciaron ejecuciones sumarias, sin embargo, las encuestas muestran que la mayoría de los brasileños aprobaron la operación, que fue descrita como un éxito contra el "narcoterrorismo" por el gobernador del estado, Claudio Castro.

Incluso el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por sus críticos de ser blando con el crimen, ha tratado de proyectar una postura más dura contra las pandillas en su respuesta a la redada

"No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por todas las ciudades", escribió Lula en la plataforma de redes sociales X.

Temas relacionados:

Brasil

Favela

Armas

Crimen organizado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Maduro pide la nacionalidad a opositores venezolanos por apoyar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth y Donald Trump / FOTO: EFE
Intervención militar en Venezuela

“No compartiremos ningún detalle operativo”: la respuesta del secretario de Guerra de EE. UU. sobre una posible acción militar en Venezuela

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Donald Trump y Volodímir Zelenski | Foto: AFP
Donald Trump

Trump instó a Zelenski a llegar a un “acuerdo” con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth y Donald Trump / FOTO: EFE
Intervención militar en Venezuela

“No compartiremos ningún detalle operativo”: la respuesta del secretario de Guerra de EE. UU. sobre una posible acción militar en Venezuela

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Donald Trump y Volodímir Zelenski | Foto: AFP
Donald Trump

Trump instó a Zelenski a llegar a un “acuerdo” con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

El “Oscar del Turismo” fue para la ciudad de Quito - Foto referencia: Canva
Premio

Ciudad latinoamericana nuevamente es galardonada con el Óscar del turismo

Jorge Quiroga/ Luis Arce/ Rodrigo Paz - Fotos EFE
Elecciones en Bolivia

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
Álvaro Uribe

"El estudio de este fallo advierte los múltiples errores en los que habría incurrido la juez de primera instancia": abogado integrante del equipo de defensa de Álvaro Uribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda