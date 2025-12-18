NTN24
Bolivia

"Me quebraron, pero no me destruyeron": expresidente interina de Bolivia Jeanine Áñez a NTN24 tras más de un mes en libertad

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La exmandataria boliviana ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24 en donde se refirió a su situación jurídica tras quedar en libertad el 6 de noviembre pasado.

Jeanine Áñez Chávez, expresidente interina de Bolivia, dialogó con La Tarde de NTN24 tras recobrar su libertad luego de estar en prisión por casi cinco años acusada de un presunto golpe de Estado.

Según la exmandataria, estuvo en la cárcel de manera “injusta, con muchas restricciones y por una hazaña del poder político”.

o

“En ese sistema judicial sometido de manera extrema al poder político, hacían las instrucciones que venían del poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia (...) cuando la justicia está tan sometida al poder político, las garantías no existen”, dijo.

Argumentó que sintió vulnerados sus derechos desde el primer día. “Sufrí aberraciones jurídicas y aberraciones psicológicas. No tenía condiciones de defensa. Me iniciaron nueve procesos en los que no había ninguna investigación previa”, aseguró.

o

Añez recuperó la libertad el 6 de noviembre luego de que su sentencia fuera anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, aseguró: “Me quebraron, pero no me destruyeron”.

“¿Qué más querían conmigo que tenerme presa por delitos que no había cometido?”, reflexionó Añez, y aseguró que durante su tiempo en prisión sufrió una depresión severa producto de la situación.

Finalmente, la política boliviana señaló que Evo Morales y su entorno determinaron su enjuiciamiento y procesamiento mediante la justicia ordinaria luego de una reunión.

“Eso fue realmente un abuso de poder donde me llevaron a la justicia ordinaria sin respetar el fuero que tenía como presidente”, aseguró.

