Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Inversión

Esta es la ciudad sudamericana que en 2026 se verá beneficiada con uno de los planes de inversión más ambiciosos de la región

diciembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Una ciudad sudamericana se verá beneficiada en 2026 con uno de los planes de inversión más ambiciosos de la región gracias a una serie de importantes obras urbanas y arquitectónicas.

Se trata de Medellín, donde la constructora Tierra Grata & Co, anunció que el próximo año pondrá en marcha uno de los proyectos más importantes de su trayectoria.

La iniciativa es definida por la compañía como "un nuevo hito urbano y arquitectónico para Medellín y el Valle de Aburrá", por elementos como su escala y su impacto económico, social y ambiental.

El Valle de Aburrá, cabe resaltar, es una región geográfica ubicada en el centro-sur del departamento de Antioquia, en medio de la Cordillera Central de los Andes y es el lugar donde se sitúa la ciudad de Medellín.

Tierra Grata & Co —que en 2025 generó cerca de 1.000 empleos directos e indirectos— proyecta cerrar el año con 218 mil millones de pesos invertidos únicamente en preinversiones, lo que representa uno de los planes de inversión más ambiciosos de la región.

"Este anuncio marca el comienzo de una nueva etapa, quienes construimos vivienda definimos cómo se ve y cómo se vive la ciudad. Nuestro compromiso es impulsar proyectos que eleven la calidad de vida, fortalezcan la comunidad y aporten a un desarrollo urbano sostenible y responsable", dijo Mauricio Mesa Londoño, gerente general de Tierra Grata & Co, citado en un comunicado de prensa.

Con presencia activa en Envigado, El Poblado, Las Palmas, Bello y Rionegro, Tierra Grata & Co desarrolla un portafolio en expansión que ahora beneficiará a los residentes de la ciudad de Medellín.

Medellín ha sido considerada, entretanto, por varias plataformas y portales especializados como una de las 5 ciudades principales de Colombia.

Algunos incluso, gracias al desarrollo de la reconocida 'Ciudad de la Eterna Primavera' en los últimos años, la han llegado a denominar de manera no oficial como la segunda capital del país.

