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Domingo, 29 de marzo de 2026
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Iván Mordisco

Medicina Legal en Colombia informa que alias ‘Iván Mordisco’ no está entre los cuerpos hallados tras bombardeo en el Vaupés

marzo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias ‘Iván Mordisco’, comandante general de la disidencia de las FARC, en San Vicente del Caguán-Foto archivo: EFE
Alias ‘Iván Mordisco’, comandante general de la disidencia de las FARC, en San Vicente del Caguán-Foto archivo: EFE
Los cuerpos hallados tras el operativo corresponden a cuatro mujeres y dos hombres.

El Instituto de Medicina Legal en Colombia reportó que alias ‘Iván Mordisco’, uno de los criminales más buscados en el país, no se encuentra entre los cuerpos hallados que dejó un bombardeo en el Vaupés que efectuaron las fuerzas militares en contra del Estado Mayor Central, principal grupo ilegal de disidencias de las FARC.

Según revelaron medios locales, se concluyó esta información tras la culminación de los respectivos estudios forenses de los seis cuerpos que ingresaron el 28 de marzo a Medicina Legal.

Los informes indican que los cuerpos correspondían a cuatro mujeres y dos hombres, de los cuales han sido identificados Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años, Claudia Yaneth Valencia, de 26, Angelin Andrea González Córdoba, de 18 años y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24 años.

Mientras que los otros dos cuerpos femeninos restantes “no pudieron ser identificados por huellas dactilares”, según informó Medicina Legal.

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Por lo pronto, la entidad informó que se encuentra atenta a recibir a los familiares para el respectivo proceso de entrega de los cuerpos identificados y continuará con la tarea de saber la identidad de las mujeres faltantes.

Cabe mencionar que el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, había comunicado que el jueves pasado el Ejército y la Policía realizaron “una operación de interdicción ataque aire - tierra - asalto directo - combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción Iván Mordisco” que dejó seis fallecidos.

En el comunicado detalló que las autoridades incautaron material de guerra, comunicaciones y explosivos con el objetivo de 2afectar las capacidades logísticas y criminales” de la estructura de ‘Iván Mordisco’.

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Con este reciente informe, las autoridades descartan que el jefe criminal está entre los cuerpos identificados, pero seguramente continuarán las operaciones militares en la zona para dar con su paradero.

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