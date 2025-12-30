Medios: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

Los medios estadounidenses The New York Times y CNN informaron en las últimas horas que, según fuentes a las que han tenido acceso, la CIA realizó un ataque con drones en un puerto de Venezuela.

The New York Times mencionó que la agencia de inteligencia llevó “a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada, según personas informadas sobre la operación”

“Un avance que sugiere que ha comenzado una nueva fase agresiva de la campaña de presión de la administración Trump contra el gobierno de Maduro”, mencionó el prestigioso medio estadounidense.

Indicó, además, que el ataque de la semana pasada, en un muelle supuestamente utilizado para el transporte de narcóticos, “no causó víctimas mortales, según informaron fuentes al tanto”. “Sin embargo, fue la primera operación estadounidense conocida en Venezuela”, remarcó.

"El ataque se produjo en un muelle donde, según funcionarios estadounidenses, Tren de Aragua, una banda venezolana, almacenaba narcóticos", precisó el medio.

Las informaciones de The New York Times se conocieron este martes y se sumaron a las de CNN que el lunes había precisado que la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana.

“El ataque con drones, cuyos detalles no se han divulgado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el gobierno estadounidense creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en embarcaciones para su posterior transporte, según las fuentes”, indicó CNN en su informe.

CNN reseñó que "no había nadie presente en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas".

"Las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. brindaron apoyo de inteligencia a la operación, indicaron las fuentes, lo que subraya su continua participación en la región”, agregó el medio estadounidense.

Las informaciones de ambos medios se conocen luego de que el presidente Donald Trump confirmara, el lunes, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que hubo un ataque en Venezuela.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona", dijo Trump, sin dar más detalles, en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.