NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Martes, 30 de diciembre de 2025
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Medios: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - AFP
Donald Trump - AFP
The New York Times y CNN coincidieron en que el ataque no dejó víctimas mortales y fue liderado por la agencia de inteligencia estadounidense.

Los medios estadounidenses The New York Times y CNN informaron en las últimas horas que, según fuentes a las que han tenido acceso, la CIA realizó un ataque con drones en un puerto de Venezuela.

The New York Times mencionó que la agencia de inteligencia llevó “a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada, según personas informadas sobre la operación”

“Un avance que sugiere que ha comenzado una nueva fase agresiva de la campaña de presión de la administración Trump contra el gobierno de Maduro”, mencionó el prestigioso medio estadounidense.

o

Indicó, además, que el ataque de la semana pasada, en un muelle supuestamente utilizado para el transporte de narcóticos, “no causó víctimas mortales, según informaron fuentes al tanto”. “Sin embargo, fue la primera operación estadounidense conocida en Venezuela”, remarcó.

"El ataque se produjo en un muelle donde, según funcionarios estadounidenses, Tren de Aragua, una banda venezolana, almacenaba narcóticos", precisó el medio.

Las informaciones de The New York Times se conocieron este martes y se sumaron a las de CNN que el lunes había precisado que la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa venezolana.

“El ataque con drones, cuyos detalles no se han divulgado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el gobierno estadounidense creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y transportarlas en embarcaciones para su posterior transporte, según las fuentes”, indicó CNN en su informe.

CNN reseñó que "no había nadie presente en las instalaciones en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas".

"Las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. brindaron apoyo de inteligencia a la operación, indicaron las fuentes, lo que subraya su continua participación en la región”, agregó el medio estadounidense.

Las informaciones de ambos medios se conocen luego de que el presidente Donald Trump confirmara, el lunes, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que hubo un ataque en Venezuela.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona", dijo Trump, sin dar más detalles, en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida.

o

Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

Temas relacionados:

Ataque de Estados Unidos en Venezuela

CIA

Agencia

Agencia Central de Inteligencia

CNN

The New York Times

Ataque

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cuáles son las repercusiones del ataque de EE. UU. a una instalación "vinculada al narcotráfico" en Venezuela? Esto dicen los analistas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Buque petrolero

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

Satena y Boliviana de Aviación confirman la suspensión de sus vuelos a Venezuela - Foto AFP
Vuelos internacionales

Satena y Boliviana de Aviación confirman la suspensión de sus vuelos a Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrenamiento Real Madrid - Foto AFP
Real Madrid

Alarma merengue: figura fundamental del Real Madrid se ausentó del entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City por Champions League

Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Buque petrolero

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

Xiomara Castro, presidente de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“El gobierno de la presidente Castro no supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño”: Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras

Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

"Momento que nos durará por siempre": Shakira vivió emotivo instante al cantar junto a sus hijos en Buenos Aires

Satena y Boliviana de Aviación confirman la suspensión de sus vuelos a Venezuela - Foto AFP
Vuelos internacionales

Satena y Boliviana de Aviación confirman la suspensión de sus vuelos a Venezuela

Mario Pineida | Foto: AFP
Asesinato

Los detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado a tiros junto con su pareja

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre