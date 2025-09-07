Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Decenas de miles de seguidores de Jair Bolsonaro se manifestaron este domingo en varias ciudades de Brasil, pocos días antes de que la justicia decida si el expresidente es culpable por golpismo.

La Corte Suprema dará la semana próxima su veredicto en el juicio a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha fue el protagonista ausente de movilizaciones en Sao Paulo y Rio de Janeiro con cerca de 42 mil asistentes a cada una, según cálculos del Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo.

También hubo manifestaciones menores en Brasilia, Recife, Belém y otras ciudades.

El acto principal se realizó en la tradicional avenida Paulista de Sao Paulo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha.

Las movilizaciones reclamaron una amnistía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.

Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.