NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Bolsonaro

Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
El máximo tribunal dará su veredicto en el juicio que define si el líder de extrema derecha intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La absolución de Jair Bolsonaro es "imperiosa", sostuvo este miércoles su abogado en la última intervención de la defensa antes de que la corte suprema de Brasil dictamine si el expresidente tramó un golpe de Estado.

El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima en el juicio que define si el líder de extrema derecha intentó aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus", afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia.

El letrado hacía alusión al escándalo de principios del siglo XX en Francia que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.

Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.

La corte reanudó este miércoles las sesiones finales del proceso al exmandatario, de 70 años, en prisión preventiva en su casa en Brasilia desde principios de agosto.

Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio.

La acusación también señala a Bolsonaro como presunto instigador del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia para tratar de derrocar a Lula.

El ex jefe de Estado (2019-2022) se declara inocente y dice ser un perseguido político.

"No hay una sola prueba que lo vincule" al plan de magnicidio o al 8 de enero, sostuvo otro de sus abogados, Celso Vilardi.

Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión.

El juez Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las "presiones internas o externas" al emitir su veredicto.

Sus declaraciones se producen en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos.

Temas relacionados:

Bolsonaro

Justicia

Luiz Inácio Lula Da Silva

Brasil

Golpe de Estado

