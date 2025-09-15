Ministro de la Defensa de Maduro denuncia aumento de operaciones de inteligencia estadounidense en Venezuela

En medio de tensiones con Washington, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, denunció el aumento de operaciones de inteligencia de Estados Unidos cerca del territorio venezolano.

"Eso siempre ha ocurrido solo que ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar, triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra la República Bolivariana de Venezuela", expresó al tiempo que apuntó que en la mayoría de los despliegues, los efectivos estadounidenses violan las normas de operaciones.

"No notifican su plan de vuelo pudiendo esto causar accidentes aéreos allí arriba al norte, en el Caribe nuestro al norte de nuestro territorio insular".

Padrino además informó que durante la noche del 13 de septiembre, detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

"Están diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano".

Insistió en que el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Caribe, busca iniciar una guerra en la región: "una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe".

Finalmente pidió a los ciudadanos mantener la calma y tranquilidad ante las operaciones.

"Nuestro llamado es a preservar la serenidad, pueblo de Venezuela, pueblo de Venezuela, preservar la serenidad, la tranquilidad, la calma, porque aquí está una Fuerza Armada Nacional Boliviana que está junto a ustedes, evaluando permanentemente cada movimiento de naves, buques, aviones, en nuestra área de interés, y haciendo nuestras respectivas apreciaciones e informando a nuestro Comandante en Jefe para sus decisiones".

A inicios de septiembre el presidente Donald Trump anunció la muerte de 11 presuntos narcotraficantes que se desplazaban en una lancha y que según Estados Unidos salió de Venezuela.

Mientras tanto, acusa a Nicolás Maduro de encabezar una banda de narcotraficantes llamada "El Cartel de los Soles" y ofrece 50 millones de dólares por su captura.