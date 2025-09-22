"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Cerca de 20.000 ciudadanos cubanos han sido reclutado bajo falsos pretextos para servir como mercenarios en el conflicto entre Rusia y Ucrania, desde el año 2022.

Las promesas de empleos dignos y de una vida mejor resultaron ser una fachada para reclutamientos forzados en las filas rusas.

"Soy ciudadano cubano, lo único que quería era trabajar", declaró Ernesto Michel Pérez Alvelaes, un ciudadano cubano ahora exiliado.

Sin embargo, en lugar de encontrar empleo y seguridad, se encontró a sí mismo lanzado "como carne de cañón por ir a pelear una guerra que no era mía", comentó.

Los reclutados son enviados al frente con la promesa de un salario mensual de 2.000 dólares, aunque se estima que el régimen cubano retiene hasta el 80% de dicho monto.

"Muchos jóvenes cubanos ven en esta guerra la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan atrapados en una barbarie aún peor", señaló Rosa María Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según los informes, el promedio de edad de los reclutados es de 35 años e incluye tanto a hombres como mujeres. Se han confirmado decenas de muertes de cubanos en combate, con al menos 40 casos verificados hasta el momento.

"Hemos visto que los mercenarios cubanos en promedio mueren entre 140 o 150 días después de firmar el contrato. Hay muchos que mueren menos de un mes después de firmar el contrato. El periodo más corto de tiempo de muerte después de firmar el contrato es de siete días”, dijo Payá.

Para Payá, esta situación "no podría ocurrir sin la participación de las autoridades del régimen cubano" y representa una "esclavitud moderna" similar a la de las brigadas médicas que Cuba envía al extranjero.

“De las autoridades ucranianas escuchamos como no tienen la habilidad de terminar el contrato en el momento que ellos decidan, incluso escuchamos de al menos 250 personas cuyos contratos están expirados y sin embargo continúan trabados de alguna manera en la guerra de parte del ejército ruso”, afirmó.

De acuerdo con la información de la inteligencia ucraniana que fue compartida en esta audiencia hay un total de 1038 contratos confirmados en el periodo entre 2023 y 2025, al menos 250 cubanos han sido obligados a quedarse tras expirar sus contratos.

“El régimen cubano tiene una historia de décadas de utilizar los cuerpos de los cubanos como carne de cañón en las guerras en un momento de la Unión Soviética y en este momento directamente del régimen de Putin”, puntualizó.

Iván Fechko, analista, calificó esta situación como "esclavitud moderna". Además, señaló que, irónicamente, el Código Penal cubano prevé penas severas por el reclutamiento de mercenarios, lo que podría complicar el regreso de estos combatientes a la isla.

Por su parte, Mario J. Penton, periodista de Martí Noticias, destacó la contradicción de brindar apoyo a Ucrania mientras se mantienen relaciones con un régimen que envía soldados contra el pueblo ucraniano.

“Lo que llama muchísimo la atención es el hecho de que Europa mira para otro lado cuando se trata de hablar de Ucrania. Piden mucha ayuda para Ucrania y está muy bien porque Ucrania está luchando por su supervivencia. Sin embargo, cuando le tocamos el tema de Cuba y le enseñamos con pruebas de que hay miles de cubanos peleando del lado ruso con la anuencia del régimen cubano, ellos miran para otro lado”, afirmó.