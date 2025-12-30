Reconocido influencer salió a una calle cualquiera a repartir miles de dólares a personas atrapadas en el tráfico: algunos prefirieron no recibirlo

El reconocido influencer, youtuber y empresario estadounidense MrBeast repartió miles de dólares a las personas que estaban atrapadas en el tráfico de una calle cualquiera en Estados Unidos, su país de origen.

"El tráfico es horrible, así que vamos a dar dinero a la gente para animarla", dice MrBeast en un video en el que está hablándole a la cámara mientras camina con una maleta en la que lleva los fajos de billetes.

Algunas personas, no obstante, prefirieron no recibir el dinero ofrecido por el influencer de manera directa, cuando este pasaba por sus vehículos y les consultaba si lo aceptaban.

"Oye, ¿quieres 1000 dólares?", le pregunta al ocupante del primer vehículo, quien mantiene la ventana de su carro cerrada y no muestra interés en aceptar la propuesta del creador de contenido.

Ante la negativa, MrBeast se dirige hacia otro auto para consultarle a un hombre si quiere aceptar los mil dólares, pero este, sonriente, le dice que no está interesado. "Oiga, señor, ¿le doy mil dólares? ¿No quiere dinero gratis? Le doy mil dólares", le dice el influencer al segundo hombre que no aceptó el dinero.

Un tercer conductor se rehúsa a aceptar los mil dólares pues, al igual que el del primer vehículo, mantiene la ventana de su auto cerrada por lo que la celebridad de internet opta por hacerle la propuesta a una nueva persona.

En este caso, el nuevo conductor acepta sin dudar un solo segundo el fajo de dinero. "¿Quiere mil dólares?", le pregunta MrBeast al hombre, quien responde "Claro, ¿por qué no?" y procede a recibirlo. "Muy bien, aquí tiene", contesta MrBeast mientras le entrega el fajo.

Luego de que el hombre recibe el dinero por primera vez, varios vehículos tocan el claxon de los suyos para llamar al influencer, quien responde acercándose a donde ellos están para incluirlos en la dinámica.

"Oh, lo siento. Están tocando el claxon para pedir dinero", dice el creador mientras sonríe y continúa repartiendo fajos de mil dólares a otros conductores de autos como un taxi, un vehículo azul e incluso a una mujer que está caminando alrededor de los autos: "Ni siquiera estás en el tráfico. Muy bien, aquí tienes", expresa MrBeast al verle y mientras le da el dinero.

Posteriormente, cuatro conductores más se ven beneficiados de los miles de dólares que el famoso youtuber decidió repartir y varios de ellos, aunque sorprendidos, se mostraron agradecidos con el gesto.

"Me he quedado sin dinero. Suscríbete si crees que debería hacerlo de nuevo", dice MrBeast al final del clip de 27 segundos que rápidamente fue propagado en internet.

En total, teniendo en cuenta que cada fajo de billetes tenía mil dólares, y de acuerdo con lo que se vio en el video, MrBeast repartió una suma de 9.000 dólares en el tráfico, aunque esa cifra pudo ser incluso mayor, pues al último conductor le entrega una maleta en la que le indica que hay más dinero.

"Toma, llévate también la maleta. Hay más ahí dentro", le dice el dueño del canal de YouTube más seguido a nivel global (más de 457 millones de suscriptores) al último hombre al que le entregó dinero en el video.