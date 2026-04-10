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Viernes, 10 de abril de 2026
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Irán

Murió a los 81 años el excanciller del régimen iraní Kamal Kharazi como consecuencia de las heridas que sufrió tras bombardeos de Estados Unidos e Israel

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Kamal Kharazi | Foto: AFP
Kamal Kharazi | Foto: AFP
La muerte del excanciller iraní se da en medio de la incertidumbre por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán tras el reciente acuerdo de cese al fuego de dos semanas entre ambas naciones.

Este viernes se conoció que el excanciller iraní Kamal Kharazi, falleció a los 81 años como consecuencia de las heridas que sufrió tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 1 de abril.

Según han reportado varios medios locales como las agencias Mehr e ISNA, el asesor del exlíder supremo del régimen iraní Ali Khamenei, habría muerto en horas antes de la medianoche del viernes. La noticia habría sido confirmada por sus familiares en conversación con la agencia IRNA.

Entre 1997 y 2005, Kharazi se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el liderazgo del cabecilla del régimen iraní Mohamad Jatami ocupando el cargo de jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Internacionales.

Su deceso se da en medio de los fuertes ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra el régimen de Irán que iniciaron el pasado 28 de febrero.

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De acuerdo con las agencias iraníes Mehr e ISNA, Kharazi fue gravemente herido y su muerte ha sido calificada en el país como un "atentando terrorista perpetrado por el enemigo norteamericano-sionista".

Por su parte, ante la noticia Mohamed Rezá Aref, vicepresidente de Irán, describió a Kharazi como un símbolo "de la racionalidad estratégica".

La muerte del excanciller iraní se da en medio de la incertidumbre por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán tras el reciente acuerdo de cese al fuego de dos semanas entre ambas naciones.

No obstante, Trump, ha expresado su descontento por la gestión iraní del estratégico estrecho de Ormuz, cuya reapertura estaba prevista en el acuerdo de alto el fuego anunciado el martes.

Mientras que Irán se mostró indignado por los ataques israelíes en Líbano e insistió en que este país está incluido en el acuerdo de tregua, algo que Washington niega.

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