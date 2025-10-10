Naciones Unidas, gobiernos y activistas del mundo envían sus mensajes de felicitaciones a María Corina Machado por el Nobel

Con optimismo y palabras de agradecimiento, políticos y organizaciones internacionales reciben el nombramiento de la líder opositora María Corina Machado como Nobel de la Paz 2025, como reflejo a la lucha por la democracia de Venezuela.

Para la Organización de Naciones Unidas, la decisión del Comité Noruego del Nobel refleja las aspiraciones de los venezolanos por una elección libre.

"Este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho", dijo a los periodistas en Ginebra el portavoz de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan.

Por su parte, para el canciller alemán Friedrich Merz, el trabajo de la opositora venezolana es un acto de valentía que merece ser reconocido.

"La democracia vive gracias a la valentía individual. María Corina Machado lucha desde hace años de forma incansable por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores por los que damos la cara a nivel global (...) La felicito de corazón por el Premio Nobel de la Paz", agregó.

Portugal mira destaca "el valor y la audacia" del nombramiento de Machado como "catalizadores de la paz, una paz justa y democrática".

La venezolana se convirtió en la séptima personalidad latinoamericana que recibe el Nobel de la Paz, un grupo conformado por los argentinos Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel, el mexicano Alfonso García Robles, el costarricense Óscar Arias, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el colombiano Juan Manuel Santos.

Vente Venezuela considera que "es un sentimiento indescriptible, es el reconocimiento a un trabajo de años de María Corina y, obviamente, de un equipo. Y, al final, pienso que es el reconocimiento a la lucha de un pueblo", dijo este viernes a EFE el coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España, José Antonio Vega.

Mientras tanto, dirigentes opositores en el exilio como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Julio Borges, expresaron alegría al tiempo que destacaron la esperanza de lograr el tan ansiado cambio en Venezuela.

"Este premio también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática", afirmó López.

"Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo", dijo Ledezma.

"La historia ha demostrado que es la fuerza del liderazgo moral la que termina derrotando una dictadura totalitaria. ¡Felicitaciones para María Corina por este gran reconocimiento!", dijo Borges.

La cuenta oficial de los galardones publicó en X el video de la llamada del secretario del Comité Nobel para informar a la política venezolana de su distinción minutos antes de hacer el anuncio público.

Durante la conversación, ocurrida a mitad de la noche en Venezuela, a Machado se la escucha muy emocionada. "Oh Dios mío", dice al principio en esta conversación en inglés.