Miércoles, 08 de octubre de 2025
La Academia Sueca entregó el Nobel de Química a tres científicos por sus investigaciones de nuevas estructuras moleculares

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Premio Nobel de Química - AFP
El Nobel de Química es el tercer premio anunciado de la temporada.

Este miércoles, la Real Academia Sueca de Ciencias entregó el Nobel de Química al japonés Susumu Kitagawa, al jordano-estadounidense Omar M. Yaghi y al británico Richard Robson por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas, que tienen numerosas aplicaciones prácticas.

En un comunicado, el jurado detalló que "estas construcciones, denominadas estructuras metalorgánicas, pueden utilizarse para recuperar agua del aire en el desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas".

Se trata del tercer galardón de la temporada de los Nobel que se entrega en Estocolmo y que inició el lunes 6 de octubre.

Heiner Linke, presidente del comité Nobel de Química, mencionó en relación al reconocimiento que "los marcos metalorgánicos tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades antes impensables para crear materiales hechos a medida con nuevas funciones".

Yaghi y Kitagawa estaban desde hace años entre los competidores con más posibilidades de ganar el galardón de Química.

La semana empezó con el anuncio del Nobel de Medicina que fue entregado a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica".

El martes, el premio de Física fue otorgado al británico John Clarke, al francés Michel H. Devoret y al estadounidense John M. Martinis por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.

Se espera que la temporada continúe el jueves con el Nobel de Literatura y el viernes con el de la Paz. Mientras que el último, el Premio de Economía, cerrará la temporada el próximo lunes 13 de octubre.

Tras ser anunciados, los galardonados recibirán sus medallas en ceremonias formales que se celebrarán en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre.

