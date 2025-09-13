“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Luego de que la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, denunciara un supuesto plan de agresión en contra de Venezuela por parte de Trinidad y Tobago en alianza con Estados Unidos, la primera ministra del país caribeño, Kamla Persad-Bissessar, negó enfáticamente estas afirmaciones.

La gobernante descartó cualquier negociación que implique una invasión en territorio venezolano ante las críticas de Rodríguez, quien señala a Trinidad y Tobago como vasallo del gobierno norteamericano.

“No hay planes con Estados Unidos para invadir Venezuela o enviar tropas de Trinidad y Tobago. No tengo ninguna intención, no hemos tenido ninguna conversación sobre invadir Venezuela, sobre pisar suelo venezolano, nada de eso está sucediendo”, comentó la primera ministra.

La mandataria caribeña explicó que su prioridad es mantener a la población de su país a salvo. “He dicho que Trinidad y Tobago es lo primero, esa es mi prioridad”, concluyó.

Cabe recordar que la Kamla Persad-Bissessar había expresado que se sentía “feliz de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo éxito en su misión”, luego de que una lancha fuera derribada en el Mar Caribe.

Además, expresó el pasado miércoles que su gobierno no gastará recursos para buscar los cuerpos de los tripulantes de la embarcación, la cual fue señalada por Estados Unidos de llevar drogas.

"No desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los recursos de nuestra guardia costera serán usados para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos", afirmó la mandataria ante la prensa.

Según Washington, los fallecidos eran miembros de la banda criminal de origen venezolano el Tren de Aragua e iban en una embarcación que supuestamente salió de Venezuela transportando droga, señalamientos que el régimen de Nicolás Maduro rechazó.