Gustavo Petro aseguró que viajará a Nueva York a reunión de la ONU pese a sanciones de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que asistirá al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York pese a que su visa fue revocada y su nombre incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida como Lista Clinton.

En medio de su gira por Oriente Medio, Petro aseguró que Colombia hará parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero de 2026 pese a las recientes sanciones impuestas en su contra por el gobierno de Estados Unidos.

“Colombia va a ser, desde el primero de enero, miembro del Consejo de Seguridad. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, aunque el gobierno federal no quiera recibirme allí”, dijo.

"Ofrecemos ese escaño de Colombia al pueblo palestino para que se exprese allí, en el Consejo de Seguridad, sabiendo que nos vetan", declaró.

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que en un acto público en las calles de Nueva York instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Hoy temprano, el presidente colombiano se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dijo en su momento el Departamento de Estado en X.

VEA TAMBIÉN “Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton o

Además, Estados Unidos anunció sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por no combatir el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y también a su esposa, a uno de sus hijos, y al ministro del Interior Armando Benedetti, su mano derecha.

Una vez se conoció la pronunciación del gobierno estadounidense, Petro reaccionó a través de su cuenta de X: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno (congresista republicano de Estados Unidos) se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

El presidente colombiano aseguró que su defensa en el caso, en Estados Unidos, será liderada por el abogado Dany Kovalik. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, sostuvo.

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, finalizó el mandatario en el mensaje que publicó en su cuenta de X.