Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

José Toro Hardy, economista y exmiembro principal de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) explicó en La Tarde de NTN24 de qué dependerá la recuperación del sector petrolero venezolano.

"No es tan rápido el proceso. Venezuela ha experimentado una caída muy fuerte de su producción petrolera a lo largo de las últimas dos décadas. Nosotros deberíamos estar produciendo no menos de 6 millones de barriles diarios y apenas estamos produciendo un millón", indicó en primer lugar Toro.

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El economista aseguró que la recuperación de la producción petrolera dependerá de "inversiones importantes" y de "arreglar las infraestructuras". "La producción va a aumentar en la medida en que puedan aumentar las inversiones que hay que realizar en Venezuela", señaló.

Las empresas inversionistas, de acuerdo con lo que apuntó el experto, podrían ser no solo Chevron, "que han podido convivir con las actuales autoridades y quizás pueden hasta pueden ajustarse a lo que está ocurriendo", sino también ExxonMobil o Conoco.

"Lo que necesitamos son inversiones y está claro que el Estado ya no está en condiciones de suplir esas inversiones, y, por lo tanto, en la recuperación de nuestra industria petrolera va a depender fundamentalmente de que haya inversiones privadas", reiteró.

Según Toro, "los equipos se han deteriorado" debido a que "no se han hecho las operaciones de mantenimiento" correspondientes, pero resaltó que, aún con eso, Venezuela tiene "una inmensa infraestructura petrolera". "Somos el país del mundo que tiene mayores reservas de petróleo", agregó.