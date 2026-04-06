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Lunes, 06 de abril de 2026
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Champions League

Duelos estelares de la UEFA Champions League marcan el inicio de los cuartos de final: estos son los partidos que se desarrollarán entre el 7 y 8 de abril

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Balón de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Balón de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Tres equipos españoles, dos ingleses, un alemán, un portugués y un francés se medirán en la mencionada ronda.

Tanto el martes 7 como el miércoles 8 de abril regresará la UEFA Champions League con los partidos de ida de los cuartos de final, en los que se vivirán enfrentamientos de élite y donde los equipos buscarán tomar una ventaja importante.

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El martes 7, los encuentros se jugarán a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia, Ecuador y Perú).

El Real Madrid (España) se medirá ante el Bayern Múnich (Alemania) en el Estadio Santiago Bernabéu, en lo que se perfila como el duelo más atractivo de la jornada.

Por su parte, el Sporting CP (Portugal) será anfitrión del Arsenal (Inglaterra) en el Estadio José Alvalade.

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La acción continuará el miércoles 8 de abril, también desde las 2:00 p. m., con los partidos restantes.

El FC Barcelona (España) se enfrentará al Atlético de Madrid (España) en el Spotify Camp Nou, en un atractivo duelo entre equipos españoles.

Mientras tanto, el Paris Saint-Germain (Frania) chocará con el Liverpool (Inglaterra) en el Parque de los Príncipes.

Los compromisos de vuelta, que definirán a los clasificados a las semifinales, están programados para la próxima semana, entre el 14 y 15 de abril.

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La UEFA Champions League (Liga de Campeones) es el torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes en Europa, organizado anualmente por la UEFA desde 1955.

Esta competición reúne a los mejores equipos de las ligas nacionales europeas para determinar al campeón continental, y es el evento deportivo anual más visto del mundo.

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