"No acaban de despertar": exdiplomático advierte que régimen cubano no está leyendo señales de Estados Unidos

Juan Antonio Blanco, exdiplomático cubano y experto en relaciones Cuba - Estados Unidos, se pronunció frente a la situación en la isla que vivió su segundo apagón total durante la semana.

Blanco también se pronunció sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba, y la presión ejercida por Washington en lo que parece ser el objetivo de promover un cambio de régimen en la isla.

“Hay un nuevo paradigma en geopolítica internacional por parte de Estados Unidos y no acaban de despertar”, dijo sobre el régimen cubano que parece ignorar las señales que ha dado la administración Trump en su intención de buscar un cambio en la isla.

Las autoridades del régimen en Cuba empezaron a restablecer el servicio de energía eléctrica de forma gradual en la isla el domingo, luego del segundo apagón total en menos de una semana.

El domingo, dos unidades generadoras en dos centrales termoeléctricas volvieron a entrar en funcionamiento, informó el ministro de Energía del régimen, Vicente de la O Levy, en X.

"En línea Unidad 3 de CTE Céspedes. Energas Varadero y Boca de Jaruco, hidroeléctrica Hanabanilla generando. En proceso de arranque Unidad 1 de Santa Cruz", escribió O Levy en esa plataforma.

Dos tercios de La Habana tenían electricidad en la tarde, según la empresa eléctrica estatal un día después de la "desconexión total" anunciada en X por el Ministerio de Energía en un país con casi 10 millones de personas.

Las autoridades seguían trabajando para restablecer el servicio con todas las plantas termoeléctricas, mientras que otros sistemas menores eran destinados al suministro en hospitales y otras infraestructuras vitales.