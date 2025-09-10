NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE.UU. advierte que "Maduro tiene decisiones que tomar"

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU. (AFP)
Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU. (AFP)
Según el funcionario del gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca tiene conocimiento desde hace tiempo, de los vínculos entre el narcotráfico y Maduro.

"Maduro tiene decisiones que tomar (...) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos", expresó este martes el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una entrevista en la que fue consultado sobre el despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe.

o

Según el funcionario del gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca tiene conocimiento desde hace tiempo, de los vínculos entre el narcotráfico y el líder del chavismo, Nicolás Maduro.

Hegseth detalló que las Fuerzas Armadas en Puerto Rico están en la primera línea de combate, al tiempo que aclaró que se trata de una operación real "no están en un ejercicio de entrenamiento".

Trump amenazó con derribar aviones venezolanos que supongan una amenaza para el despliegue naval en la zona.

El pasado 8 de septiembre Maduro ordenó el despliegue de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en las fronteras, al considerar como una "amenaza" la operación de Estados Unidos. Además asegura que cuenta con 4 millones de milicianos, mientras realiza jornadas de alistamiento de civiles.

o

Mientras tanto, sobre el dirigente del chavismo pesa una recompensa de 50 millones de dólares por información que produzca su captura.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Donald Trump

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Actualidad

Ver más
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos | Foto: AFP
Pam Bondi

Fiscal Bondi informó que se están investigando "puentes aéreos" con puntos en Venezuela y Estados Unidos usados por organizaciones del narcotráfico

Los huaraches, una tradición mexicana - Foto: AFP
México

“El diseñador de Adidas fue honesto, quien reconoció que no se usaron los vínculos correctos para acercarse a la comunidad de Oaxaca”: Ixchel Castellón sobre polémica por plagio de diseño mexicano

Incendios forestales en España | Foto: AFP
Incendios forestales

Un hombre murió en uno de los fuertes incendios forestales que azotan a España en plena ola de calor

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos | Foto: AFP
Pam Bondi

Fiscal Bondi informó que se están investigando "puentes aéreos" con puntos en Venezuela y Estados Unidos usados por organizaciones del narcotráfico

Los huaraches, una tradición mexicana - Foto: AFP
México

“El diseñador de Adidas fue honesto, quien reconoció que no se usaron los vínculos correctos para acercarse a la comunidad de Oaxaca”: Ixchel Castellón sobre polémica por plagio de diseño mexicano

Incendios forestales en España | Foto: AFP
Incendios forestales

Un hombre murió en uno de los fuertes incendios forestales que azotan a España en plena ola de calor

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar - EFE
Trinidad y Tobago

"El Ejército estadounidense debería matarlos a todos": primera ministra de Trinidad y Tobago sobre narcotraficantes tras ataque a lancha en el Caribe

Franco Mastantuono - Foto Real Madrid
Real Madrid

Nuevo jugador del Real Madrid declaró su admiración por el máximo rival del equipo en plena presentación en el Bernabéu: "todos deberíamos respetar su opinión"

Agentes de la Policía de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Siete personas murieron en Santo Domingo, Ecuador, cuando atacantes abrieron fuego en un billar

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal