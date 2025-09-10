Secretario de Guerra de EE.UU. advierte que "Maduro tiene decisiones que tomar"

"Maduro tiene decisiones que tomar (...) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos", expresó este martes el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una entrevista en la que fue consultado sobre el despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe.

VEA TAMBIÉN Maduro ventila una conversación con el presidente Pezeshkian para demostrar que cuenta con el apoyo de Irán o

Según el funcionario del gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca tiene conocimiento desde hace tiempo, de los vínculos entre el narcotráfico y el líder del chavismo, Nicolás Maduro.

Hegseth detalló que las Fuerzas Armadas en Puerto Rico están en la primera línea de combate, al tiempo que aclaró que se trata de una operación real "no están en un ejercicio de entrenamiento".

Trump amenazó con derribar aviones venezolanos que supongan una amenaza para el despliegue naval en la zona.

El pasado 8 de septiembre Maduro ordenó el despliegue de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en las fronteras, al considerar como una "amenaza" la operación de Estados Unidos. Además asegura que cuenta con 4 millones de milicianos, mientras realiza jornadas de alistamiento de civiles.

Mientras tanto, sobre el dirigente del chavismo pesa una recompensa de 50 millones de dólares por información que produzca su captura.