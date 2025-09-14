NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

septiembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El operativo se dio en medio del amplio despliegue militar que ha efectuado Estados Unidos en el mar Caribe.

Luego de que el régimen de Venezuela asegurara que una embarcación pesquera había sido abordada por un buque destructor de Estados Unidos, un funcionario estadounidense habló del operativo a ABC News.

Según el reporte, el funcionario explicó que el personal de la Guardia Costera, que trabaja a bordo del destructor de la Armada de Estados Unidos USS Jason Dunham, realizó la inspección del barco pesquero por sospecha de transportar drogas.

El funcionario mencionó que en el operativo no se encontraron narcóticos, pero cuestionó las afirmaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen venezolano de que la búsqueda duró ocho horas y sostuvo además que el barco venezolano se encontraba en aguas internacionales.

Cabe recordar que la cancillería del régimen venezolano había explicado que en las últimas horas la embarcación pesquera, llamada Carmen Rosa, y que llevaba nueve personas a bordo, fue interceptada por las autoridades estadounidenses en el Caribe con la asistencia del buque Jason Dunham.

o

“Este viernes, 12 de septiembre, el buque venezolano “Carmen Rosa”, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS “Jason Dunham” (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados”, señaló el régimen madurista.

Este suceso se da en medio del enorme despliegue militar que Estados Unidos está efectuando en el Mar Caribe con el objetivo de detener el narcotráfico proveniente, según el gobierno Trump, de Venezuela.

o

Asimismo, el gobierno estadounidense calificó todo el despliegue militar, el cual lleva varias semanas, como una estrategia de seguridad nacional luego de señalar de que el régimen de Nicolás Maduro está detrás del Cartel de los soles.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Narcotráfico

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
San Carlo Acutis - AFP
Iglesia Católica

La Iglesia católica ya tiene su primer santo milenial: Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en "influencer de Dios"

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Christopher Landau - Foto EFE
Estados Unidos y Maduro

Subsecretario de Estados Unidos responde a Diosdado Cabello: "Brutos criminales... la historia demuestra cómo terminan"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mallorca vs. Barcelona, jornada nº 1 de La Liga - Foto: EFE
Barcelona

Dura entrada de Raphinha a Morey en el Mallorca vs. Barça es bastante cuestionada en redes: "Es roja de toda la vida, empiezan las ayudas"

San Carlo Acutis - AFP
Iglesia Católica

La Iglesia católica ya tiene su primer santo milenial: Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en "influencer de Dios"

Foto de Lionel Messi (AFP)
Vinotinto

¿Se complica el sueño mundialista? Selección venezolana cayó ante Argentina y le queda una sola carta para cumplir el anhelo

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Christopher Landau - Foto EFE
Estados Unidos y Maduro

Subsecretario de Estados Unidos responde a Diosdado Cabello: "Brutos criminales... la historia demuestra cómo terminan"

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Están asustados por si hay algún tipo de traición o alguna jugada inesperada": analista política sobre acciones del régimen ante operación militar de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda