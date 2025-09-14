No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

Luego de que el régimen de Venezuela asegurara que una embarcación pesquera había sido abordada por un buque destructor de Estados Unidos, un funcionario estadounidense habló del operativo a ABC News.

Según el reporte, el funcionario explicó que el personal de la Guardia Costera, que trabaja a bordo del destructor de la Armada de Estados Unidos USS Jason Dunham, realizó la inspección del barco pesquero por sospecha de transportar drogas.

El funcionario mencionó que en el operativo no se encontraron narcóticos, pero cuestionó las afirmaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen venezolano de que la búsqueda duró ocho horas y sostuvo además que el barco venezolano se encontraba en aguas internacionales.

Cabe recordar que la cancillería del régimen venezolano había explicado que en las últimas horas la embarcación pesquera, llamada Carmen Rosa, y que llevaba nueve personas a bordo, fue interceptada por las autoridades estadounidenses en el Caribe con la asistencia del buque Jason Dunham.

VEA TAMBIÉN Régimen de Venezuela asegura que un barco de pescadores "fue asaltado" por un buque destructor de Estados Unidos o

“Este viernes, 12 de septiembre, el buque venezolano “Carmen Rosa”, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS “Jason Dunham” (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados”, señaló el régimen madurista.

Este suceso se da en medio del enorme despliegue militar que Estados Unidos está efectuando en el Mar Caribe con el objetivo de detener el narcotráfico proveniente, según el gobierno Trump, de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe o

Asimismo, el gobierno estadounidense calificó todo el despliegue militar, el cual lleva varias semanas, como una estrategia de seguridad nacional luego de señalar de que el régimen de Nicolás Maduro está detrás del Cartel de los soles.