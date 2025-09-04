No es egipcia ni mexicana: esta pirámide natural está en Colombia y es la más grande del mundo

Cuando se habla de pirámides, la mayoría piensa inmediatamente en las construcciones monumentales de Egipto o las impresionantes estructuras prehispánicas de México.

Sin embargo, la pirámide natural más grande del mundo no se encuentra en ninguno de estos dos países, sino en Sudamérica, más precisamente en Colombia.

Se trata de Cerro Tusa, una imponente montaña de forma piramidal perfecta, ubicada en el departamento de Antioquia, a 1.850 metros sobre el nivel del mar. Este cerro, completamente formado por procesos naturales sin intervención humana, ostenta el título de la pirámide natural más alta del planeta.

Situado en el municipio de Venecia, a solo dos horas de Medellín, el Cerro Tusa es mucho más que una maravilla geológica: es también un sitio cargado de historia ancestral.

A lo largo del recorrido hacia la cima, los visitantes pueden encontrar vestigios indígenas que aún perduran, como antiguas piedras ceremoniales utilizadas por los Zenufaná, un pueblo originario de la región.

Entre los elementos arqueológicos más destacados están la Piedra de las Escalas, utilizada como base ceremonial, y el Altar de Sacrificios, donde se realizaban ofrendas sagradas.

Además, una figura tallada en la roca con el perfil de una mujer, conocida como la Diosa del Espejo, esta le otorga al cerro un carácter místico y espiritual que lo convierte en un verdadero templo natural.

Actualmente, el Cerro Tusa forma parte de la red de parques de Comfama, y para preservarlo del turismo masivo, el acceso está regulado. Es necesario hacer una reserva previa y contar con la guía de expertos locales. Los cupos diarios son limitados con el fin de proteger tanto el ecosistema como la experiencia de quienes lo visitan.

Ascender y descender la pirámide natural más alta del mundo no es solo una aventura física, sino también un viaje cultural y espiritual por las raíces indígenas y la imponente geografía colombiana.