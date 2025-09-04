NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
La pirámide más grande está en Sudamérica | Foto Canva
La pirámide más grande está en Sudamérica | Foto Canva
Colombia

No es egipcia ni mexicana: esta pirámide natural está en Colombia y es la más grande del mundo

septiembre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Conoce el imponente Cerro Tusa, un monumento geológico y cultural único en Latinoamérica.

Cuando se habla de pirámides, la mayoría piensa inmediatamente en las construcciones monumentales de Egipto o las impresionantes estructuras prehispánicas de México.

o

Sin embargo, la pirámide natural más grande del mundo no se encuentra en ninguno de estos dos países, sino en Sudamérica, más precisamente en Colombia.

Se trata de Cerro Tusa, una imponente montaña de forma piramidal perfecta, ubicada en el departamento de Antioquia, a 1.850 metros sobre el nivel del mar. Este cerro, completamente formado por procesos naturales sin intervención humana, ostenta el título de la pirámide natural más alta del planeta.

Situado en el municipio de Venecia, a solo dos horas de Medellín, el Cerro Tusa es mucho más que una maravilla geológica: es también un sitio cargado de historia ancestral.

A lo largo del recorrido hacia la cima, los visitantes pueden encontrar vestigios indígenas que aún perduran, como antiguas piedras ceremoniales utilizadas por los Zenufaná, un pueblo originario de la región.

Entre los elementos arqueológicos más destacados están la Piedra de las Escalas, utilizada como base ceremonial, y el Altar de Sacrificios, donde se realizaban ofrendas sagradas.

Además, una figura tallada en la roca con el perfil de una mujer, conocida como la Diosa del Espejo, esta le otorga al cerro un carácter místico y espiritual que lo convierte en un verdadero templo natural.

o

Actualmente, el Cerro Tusa forma parte de la red de parques de Comfama, y para preservarlo del turismo masivo, el acceso está regulado. Es necesario hacer una reserva previa y contar con la guía de expertos locales. Los cupos diarios son limitados con el fin de proteger tanto el ecosistema como la experiencia de quienes lo visitan.

Ascender y descender la pirámide natural más alta del mundo no es solo una aventura física, sino también un viaje cultural y espiritual por las raíces indígenas y la imponente geografía colombiana.

Temas relacionados:

Colombia

Cultura

Ciencia

Naturaleza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

El mensaje de Fernando Hakim, el neurocirujano que lideró las cirugías a Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento: "Nunca lo olvidaré"

Accidente de tránsito

Dos turistas murieron en accidente en estrecha vía al paraíso turístico de Choroní

Presos políticos

Dos presos políticos excarcelados en Venezuela tienen ciudadanía italiana: Tajani asegura que mantienen esfuerzos para liberarlos a todos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Kelley Mack - AFP
Celebridades

Confirman la muerte a los 33 años de Kelley Mack, actriz de 'The Walking Dead'

Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

El mensaje de Fernando Hakim, el neurocirujano que lideró las cirugías a Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento: "Nunca lo olvidaré"

Accidente de tránsito

Dos turistas murieron en accidente en estrecha vía al paraíso turístico de Choroní

Fernando Batista, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Fernando Batista

"Ellos deben decidir": 'Bocha' Batista sobre dos futbolistas de la Vinotinto que jugaban en Europa y regresaron al FUTVE

Piloto suizo Raphael Domjan superó récord de altitud para un avión eléctrico solar - Fotos AFP
Energía solar

Piloto bate récord de altitud para aviones eléctricos propulsados con energía solar en un histórico vuelo que acerca la tecnología a la estratósfera

Presos políticos

Dos presos políticos excarcelados en Venezuela tienen ciudadanía italiana: Tajani asegura que mantienen esfuerzos para liberarlos a todos

Jugadores del Olympique de Marsella | Foto: AFP
Fútbol

El conflicto que continuó en los entrenamientos: dos jugadores de equipo grande de Europa se fueron a los golpes y el club decidió venderlos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano