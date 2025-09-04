NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Iceberg desintegrándose | Foto Canva
Antártida

"Realmente está llegando a su fin": Científicos advierten que el iceberg más grande del mundo se está desintegrando rápidamente

septiembre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El A23a, considerado el iceberg más grande del planeta, se está derritiendo a gran velocidad tras más de tres décadas anclado en el mar de Weddell.

El A23a, el iceberg más grande del mundo en la actualidad, se formó en 1986 tras desprenderse de la plataforma de hielo Filchner, en la Antártida. Desde entonces, permaneció encallado en el fondo marino del mar de Weddell durante más de 30 años.

No fue sino hasta diciembre de 2024 que el coloso de hielo comenzó a desplazarse, iniciando su travesía por el llamado “callejón de los icebergs”, una ruta habitual para estos gigantes de hielo a medida que se derriten y flotan hacia aguas más cálidas.

En el momento de su desprendimiento, el A23a tenía una superficie estimada de 3.600 kilómetros cuadrados. Sin embargo, con el paso del tiempo su tamaño ha disminuido significativamente: actualmente mide unos 1.770 kilómetros cuadrados, con una anchura aproximada de 60 kilómetros, según datos satelitales del programa europeo Copernicus.

“El iceberg está llegando al final de su vida útil… se está desintegrando desde la base. El agua está demasiado cálida para que pueda mantenerse. Se está derritiendo de forma constante”, explicó para Copernicus Andrew Meijers, oceanógrafo del British Antarctic Survey (BAS).

De completarse su desintegración, el A23a pasaría a formar parte de la historia junto a otros gigantes ya desaparecidos, como el A68 y el A76.

En ese caso, el título del iceberg más grande del mundo pasaría al D15, que cuenta con una superficie de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados y permanece prácticamente inmóvil frente a la costa antártica, cerca de la base australiana Davis, según añadió Meijers.

El especialista también subrayó que “la mayoría de los icebergs no llegan tan lejos. Este es realmente excepcionalmente grande, por eso ha durado tanto y ha viajado más que otros". Pero una vez que abandonan la protección del hielo antártico, ya están "condenados”.

Finalmente, el experto del BAS advirtió que el cambio climático provocado por la actividad humana ha acelerado el proceso de deshielo. Además, fenómenos como el encallamiento del iceberg y la liberación masiva de agua dulce fría han tenido un “gran impacto tanto en el lecho marino como en el entorno oceánico circundante”, resaltó Meijers para una entrevista con CNN.

Temas relacionados:

Antártida

Hielo

Deshielo

Cambio Climático

Océano

