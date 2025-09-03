Científicos captan por primera vez los hilos invisibles que conectan el universo

Por primera vez, un grupo de científicos logró captar una parte de la red cósmica invisible que conecta las galaxias del universo. El descubrimiento fue posible gracias al instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), instalado en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral, en Chile.

La red cósmica está formada, en su mayoría, por materia oscura, una sustancia que no podemos ver directamente, pero cuya influencia gravitacional es inmensa y por gas, principalmente hidrógeno, que fluye a través de estos filamentos invisibles.

Esta estructura actúa como una especie de “autopista” galáctica, por donde circula el gas que alimenta a las galaxias y les permite formar nuevas estrellas.

El instrumento MUSE, combinado con el poder del VLT, permite observar el espectro de cada píxel en una imagen. Esto hace posible diferenciar señales muy débiles como la tenue emisión de hidrógeno del ruido del fondo del universo.

Además, MUSE utiliza 24 espectrógrafos para descomponer la luz en distintos colores y así crear imágenes en tres dimensiones, revelando detalles sobre la composición química y el movimiento de los objetos observados.

Para obtener esta imagen de la red cósmica, el equipo necesitó más de 100 horas de observación. Los datos confirmaron que el gas fluye por estos filamentos hacia las galaxias, tal como predicen las teorías actuales sobre la materia oscura.

Se estima que esta estructura recién observada se extiende a lo largo de tres millones de años luz, unas 30 veces el tamaño de la Vía Láctea, y entender cómo funciona es clave para comprender la historia y evolución del universo.

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración entre el Instituto Max Planck de Astrofísica y la Universidad de Milano-Bicocca. Davide Tornatore, investigador principal del estudio, explicó la importancia del descubrimiento:

“Al capturar la tenue luz de este filamento, que ha viajado casi 12 millones de años antes de llegar a nosotros, pudimos revelar su forma y entender mejor cómo se conectan las galaxias.” comentó en la revista Nature Astronomy.