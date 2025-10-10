NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario electo de Venezuela reaccionó en NTN24 sobre el premio otorgado a la líder política venezolana, quien fue su coequipera durante la campaña presidencial para las elecciones de 2024.

María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable lucha por la libertad de Venezuela y en contra del régimen de Nicolás Maduro.

El presidente electo de Venezuela y a quien Maduro le arrebató ilegalmente el poder, Edmundo González, reaccionó en NTN24 sobre el premio otorgado a la líder política venezolana, quien fue su coequipera durante la campaña presidencial para las elecciones de 2024.

No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia y su capacidad de soportar durante más de 25 años un gobierno que ha destruido el país”, señaló.

o

En ese sentido, señaló que “esos fueron los mensajes en la campaña y aspiramos a que se materialice una transición ordenada y en paz”.

“Si bien es cierto que la mayoría del pueblo venezolano se expresó el 28 de julio por nuestra opción, nuestro mensaje era precisamente ese, de la unidad, la reconciliación y el de la aspiración de una paz y una transición pacífica”, agregó.

A su vez, señaló que “el pueblo venezolano hoy ratificó esos principios que nosotros sosteníamos en la campaña” y que aspira “hacerlo lo más pronto posible” realidad en Venezuela.

o

Lo importante es que el 28 de julio más de 7 millones de venezolanos votaron por la candidatura nuestra”, resaltó.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Premio Nobel de la Paz

Edmundo González

Régimen de Maduro

Elecciones en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington / FOTO: EFE
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
Kristi Noem

Kristi Noem criticó duramente al anterior secretario de Seguridad de EE. UU. por dejar pasar gente por la frontera sur: "No sé cómo podía dormir por las noches"

Países bajos - Caribe
Países Bajos

Países Bajos desplegó una fragata en aguas limítrofes con Venezuela

General Pedro Rafael Suárez
FANB

Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Colombia

Alcalde Carlos Galán confirma financiamiento de 5,7 billones de pesos para terminar el Metro de Bogotá y promete la llegada de más trenes este año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda