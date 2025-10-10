"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable lucha por la libertad de Venezuela y en contra del régimen de Nicolás Maduro.

El presidente electo de Venezuela y a quien Maduro le arrebató ilegalmente el poder, Edmundo González, reaccionó en NTN24 sobre el premio otorgado a la líder política venezolana, quien fue su coequipera durante la campaña presidencial para las elecciones de 2024.

“No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia y su capacidad de soportar durante más de 25 años un gobierno que ha destruido el país”, señaló.

En ese sentido, señaló que “esos fueron los mensajes en la campaña y aspiramos a que se materialice una transición ordenada y en paz”.

“Si bien es cierto que la mayoría del pueblo venezolano se expresó el 28 de julio por nuestra opción, nuestro mensaje era precisamente ese, de la unidad, la reconciliación y el de la aspiración de una paz y una transición pacífica”, agregó.

A su vez, señaló que “el pueblo venezolano hoy ratificó esos principios que nosotros sosteníamos en la campaña” y que aspira “hacerlo lo más pronto posible” realidad en Venezuela.

“Lo importante es que el 28 de julio más de 7 millones de venezolanos votaron por la candidatura nuestra”, resaltó.