"No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de hacer cumplir la ley en lo que respecta a buques sancionados": Marco Rubio en rueda de prensa a NTN24 sobre escolta del régimen de Maduro a petroleros

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro con medios de comunicación, entre ellos NTN24, en el que respondió preguntas sobre la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Rubio se pronunció a una eventual escolta del régimen de Maduro a buques petroleros sancionados.

“No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de hacer cumplir la ley de Estados Unidos en lo que respecta a buques sancionados”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa a una pregunta de NTN24.

VEA TAMBIÉN "No lo descarto": la dura respuesta de Donald Trump al ser cuestionado sobre Venezuela y Maduro o

Aseguró que Estados Unidos tiene “una orden judicial” para actuar frente a los tanqueros sancionados. “La vamos a ejecutar, y no hay nada que nos impida hacerlo”.

Rubio se refirió además a la petición que hizo el régimen de Maduro a Colombia para unirse a la defensa de Venezuela. “Nosotros no vemos eso como algo serio, no estamos enfocados en esa retórica”, mencionó.

El secretario insistió en que el régimen de Maduro es “ilegítimo” y que “su cooperación con grupos terroristas son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Además, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a un posible encuentro con la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, quien salió de su país a Oslo (Noruega) para recibir el premio Nobel de Paz luego de permanecer durante varios meses en la clandestinidad.

VEA TAMBIÉN "La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela o

“Creo que todavía está en Noruega. Estoy seguro de que habrá un encuentro. Vendrá a Estados Unidos en algún momento”, dijo.

El pasado martes 16 de diciembre, el presidente Trump dijo que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, por lo que anunció el “bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”.

El anuncio se conoció seis días después de que Washington asaltó y decomisó un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.