NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Marco Rubio

"No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de hacer cumplir la ley en lo que respecta a buques sancionados": Marco Rubio en rueda de prensa a NTN24 sobre escolta del régimen de Maduro a petroleros

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio y Nicolás Maduro - AFP
Marco Rubio y Nicolás Maduro - AFP
El jefe de la diplomacia estadounidense participó de una rueda de prensa en donde respondió preguntas de periodistas relacionadas a la presión de Washington sobre el régimen.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro con medios de comunicación, entre ellos NTN24, en el que respondió preguntas sobre la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Rubio se pronunció a una eventual escolta del régimen de Maduro a buques petroleros sancionados.

“No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de hacer cumplir la ley de Estados Unidos en lo que respecta a buques sancionados”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa a una pregunta de NTN24.

o

Aseguró que Estados Unidos tiene “una orden judicial” para actuar frente a los tanqueros sancionados. “La vamos a ejecutar, y no hay nada que nos impida hacerlo”.

Rubio se refirió además a la petición que hizo el régimen de Maduro a Colombia para unirse a la defensa de Venezuela. “Nosotros no vemos eso como algo serio, no estamos enfocados en esa retórica”, mencionó.

El secretario insistió en que el régimen de Maduro es “ilegítimo” y que “su cooperación con grupos terroristas son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Además, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a un posible encuentro con la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, quien salió de su país a Oslo (Noruega) para recibir el premio Nobel de Paz luego de permanecer durante varios meses en la clandestinidad.

o

“Creo que todavía está en Noruega. Estoy seguro de que habrá un encuentro. Vendrá a Estados Unidos en algún momento”, dijo.

El pasado martes 16 de diciembre, el presidente Trump dijo que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, por lo que anunció el “bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”.

El anuncio se conoció seis días después de que Washington asaltó y decomisó un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Petróleo

Dictadura de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Soy inocente, no soy ningún terrorista": habla la tía del primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Incendio en Hong Kong - AFP
Incendio

Impactantes imágenes del voraz incendio que arrasó un edificio residencial de Hong Kong y que dejó al menos 36 muertos

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello niega versiones filtradas sobre la llamada Maduro-Trump: "Ninguno tiene la más mínima idea"

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidencia de Brasil confirma que Luiz Inácio Lula da Silva conversó telefónicamente con Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Incendio en Hong Kong - AFP
Incendio

Impactantes imágenes del voraz incendio que arrasó un edificio residencial de Hong Kong y que dejó al menos 36 muertos

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello niega versiones filtradas sobre la llamada Maduro-Trump: "Ninguno tiene la más mínima idea"

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidencia de Brasil confirma que Luiz Inácio Lula da Silva conversó telefónicamente con Nicolás Maduro

Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos AFP
Estados Unidos

Teniente general Evan L. Pettus asume el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos

Gustavo Petro - EFE
Narcotráfico

"A Colombia no se le amenaza": presidente Petro se pronuncia nuevamente sobre advertencia de Estados Unidos de llevar a cabo ataques por tierra contra el narcotráfico

Jorge Rodríguez - AFP
Narcolancha

Jorge Rodríguez dice haberse reunido con familiares de lancheros asesinados en el Caribe pero resguarda su identidad por "amenazas"

Jair Bolsonaro | Foto: AFP
Jair Bolsonaro

Corte Suprema de Brasil mantiene prisión preventiva para Jair Bolsonaro tras su “intento de fuga”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre