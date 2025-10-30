NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Casa Blanca

"No hay ninguna Armada que se le acerque": Casa Blanca comparte cinematográfico video en el que muestra su poderío militar durante visita internacional de Trump

octubre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump en Japón - Foto AFP
El video, en el que se ve y se escucha al presidente republicano, fue difundido en las redes sociales de la Casa Blanca con una alta calidad visual.

La Casa Blanca compartió el miércoles un video con una alta calidad que alcanza niveles cinematográficos en el que mostró su poderío militar y advirtió sobre su amplia fortaleza, a propósito de una visita internacional que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó a Japón.

El mandatario republicano emprendió una gira diplomática internacional por algunos países de Asia que tenían como objetivo culminar con un acuerdo sobre una tregua en la guerra comercial con el presidente chino, Xi Jinping.

o

Antes de llegar a China, sin embargo, Trump visitó Japón, donde ofreció un discurso a bordo del portaaviones USS George Washington en la base naval estadounidense de Yokosuka, en Japón.

"Es un gran honor estar aquí. Y estoy encantado de estar aquí entre miles de orgullosos patriotas estadounidenses. La apreciada alianza entre Estados Unidos y Japón es una de las relaciones más notables de todo el mundo", dijo el mandatario en su pronunciamiento recogido por el clip de la Casa Blanca.

Como comandante en jefe, Trump aseguro que él y su equipo nunca olvidarán que su fuerza definitiva no proviene del equipamiento, sino "de los hombres y mujeres de a pie". "Ningún enemigo se atreverá jamás a amenazar a la Armada de Estados Unidos. No hay ninguna Armada que se le acerque", prosiguió.

Las imágenes mostraron al jefe de Estado estadounidense bajándose de un helicóptero militar que lo llevó hasta el portaviones, mientras vestía un característico traje de corbata roja y una gorra blanca con las iniciales "USA" y una bandera del país.

"Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. Nadie tiene lo que nosotros tenemos. Durante dos siglos y medio, la Armada de Estados Unidos ha preservado la visión de nuestro primer comandante en jefe, quien le dio a este barco su nombre histórico, su alma justa y su lema atemporal: 'Primeros en la guerra, primeros en la paz'", expresó Trump a los efectivos militares y en referencia a George Washington, primer presidente de la Unión Americana.

El video compartido por la Casa Blanca se da en medio de un despliegue militar sin precedentes que la administración Trump ordenó desde agosto en el mar Caribe.

La ofensiva estadounidense pretende hacer frente al narcotráfico de la región que, según ha denunciado, termina acabando con la vida de sus ciudadanos ante las acciones de los carteles de la droga, en el que se incluyó al Cartel de los Soles de Venezuela, una organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro, según Estados Unidos.

Durante las últimas semanas se ha elevado la polémica por una serie de ataques que el Departamento de Guerra de Estados Unidos en cooperación con el Comando Sur y otros frentes en el Caribe han ejecutado contra presuntas narcolanchas, que han dejado un saldo de cerca de 50 fallecidos.

o

"Has estado viendo lo que nuestros misiles hacen a los barcos, buques y submarinos. ¿Qué hay del submarino? Dicen que no, que solo estaba pescando. Los demócratas radicales de izquierda dijeron que sí, que era un submarino, pero que solo estaba pescando. Los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo", mencionó Trump en el mismo pronunciamiento de Japón.

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

Así fue la defensa "categórica" del régimen de Venezuela a Gustavo Petro tras ser incluido en la Lista Clinton

