"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que "los submarinos no pescan" en referencia a los ataques contra presuntas narcolanchas principalmente venezolanas en aguas del Caribe que a la fecha dejan un saldo de unos 40 muertos.

Las palabras de Trump se dieron en medio un discurso ante el personal de la Marina estadounidense a bordo del portaaviones USS George Washington en la base naval estadounidense de Yokosuka, en Japón.

"Has estado viendo lo que nuestros misiles hacen a los barcos, buques y submarinos. ¿Qué hay del submarino? Dicen que no, que solo estaba pescando. Los demócratas radicales de izquierda dijeron que sí, que era un submarino, pero que solo estaba pescando. Los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo", expresó Trump.

El republicano agregó con un tono por momentos irónico que los submarinos fueron diseñados "para transportar drogas" y celebró el hecho de que las fuerzas militares estadunidenses los hayan alcanzado.

"Cada una de esas embarcaciones que alcanzamos mata, en promedio, a 25.000 personas estadounidenses cada año. Cada uno de ellos mata a 25.000 personas. Así que tenemos que detenerlo y lo hemos detenido", afirmó.

Trump aprovechó su discurso para agradecer al secretario de Guerra Pete Hegseth "por tener el valor" de atacar las embarcaciones, al tiempo que destacó que "la gente se siente muy honrada de que lo hagan", antes de insistir con la cifra de 25.000 estadounidenses fallecidos, según dijo, por cada barco narcotraficante.

Hegseth fue mencionado por Trump poco antes de que anunciara este martes que el lunes se llevaron a cabo tres nuevos ataques cinéticos letales contra cuatro buques "operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental" en su cuenta de X.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado estadounidense aseveró que "durante muchos años los cárteles de la droga han librado una guerra en Estados Unidos. Y por fin, nosotros estamos librando una guerra contra los carteles".

Se trata de una guerra jamás vista, de acuerdo con Trump, quien advirtió que el país norteamericano será el vencedor y que las personas temen acercarse al mar Caribe por estos días.

"Estamos librando una guerra como nunca habían visto. Y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando. El mar, quiero decir, el único problema es que ya nadie quiere ir al mar. Incluso los barcos pesqueros dicen 'dejémoslos pasar', pero ellos no quieren eso", celebró.

Para el mandatario es un logro que su país esté "eliminando uno por uno" a los presuntos narcotraficantes y que esté deteniendo "casi por completo" el tráfico de drogas por mar, pero volvió a anticipar una siguiente fase.

Ahora detendremos el tráfico de drogas por tierra. Eso va a ser muy fácil. Y lo que es más importante, estamos poniendo fin a las guerras.

Entretanto, Trump no desaprovechó la ocasión vara destacar sus propias consecuciones durante su administración, durante la que se ha jactado de haber resuelto ocho guerras alrededor del mundo.

"Estamos poniendo fin a las guerras en todo el planeta. Y como saben, y como dije antes, puse fin a ocho guerras en ocho meses, más que ningún otro presidente en la historia. Ningún presidente que conozcamos ha puesto fin a ninguna guerra", manifestó.