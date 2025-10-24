NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

"No hemos tenido una fe de vida": hija de la opositora venezolana Xiomara Ortiz, detenida por el régimen de Maduro

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Helen Parada, hija de la presa política Xiomara del Carmen Ortiz, conversó sobre la detención arbitraria de la dirigente opositora.

La detención arbitraria de Xiomara Ortiz, dirigente de Vente Venezuela en el estado Lara, conmociona y causa preocupación en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Helen Parada, hija de la presa política Xiomara del Carmen Ortiz, conversó con La Tarde de NTN24.

La invitada señaló: “Tenemos a una tía que es vecina que solamente alcanzó a oír los gritos de mi mamá cuando ella le indica que se la están llevando”.

Además, habló sobre el estado de salud de la dirigente diciendo: “Mi madre ha presentado episodios de hipertensión muy altos, ha tenido insomnio, depresión y le produjo un infarto”.

“El motivo por el que le está ocurriendo esta situación es porque en nuestro país es un delito pensar diferente”, añadió.

Parada finalizó diciendo: “tememos por la vida de mi madre porque hasta ahora no hemos tenido una fe de vida”.

Detenciones arbitrarias

Oposicion venezolana

