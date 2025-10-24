"No hemos tenido una fe de vida": hija de la opositora venezolana Xiomara Ortiz, detenida por el régimen de Maduro

La detención arbitraria de Xiomara Ortiz, dirigente de Vente Venezuela en el estado Lara, conmociona y causa preocupación en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Helen Parada, hija de la presa política Xiomara del Carmen Ortiz, conversó con La Tarde de NTN24.

La invitada señaló: “Tenemos a una tía que es vecina que solamente alcanzó a oír los gritos de mi mamá cuando ella le indica que se la están llevando”.

Además, habló sobre el estado de salud de la dirigente diciendo: “Mi madre ha presentado episodios de hipertensión muy altos, ha tenido insomnio, depresión y le produjo un infarto”.

“El motivo por el que le está ocurriendo esta situación es porque en nuestro país es un delito pensar diferente”, añadió.

Parada finalizó diciendo: “tememos por la vida de mi madre porque hasta ahora no hemos tenido una fe de vida”.