"No hemos tenido una fe de vida": hija de la opositora venezolana Xiomara Ortiz, detenida por el régimen de Maduro
La detención arbitraria de Xiomara Ortiz, dirigente de Vente Venezuela en el estado Lara, conmociona y causa preocupación en Venezuela.
Para hablar sobre este tema, Helen Parada, hija de la presa política Xiomara del Carmen Ortiz, conversó con La Tarde de NTN24.
La invitada señaló: “Tenemos a una tía que es vecina que solamente alcanzó a oír los gritos de mi mamá cuando ella le indica que se la están llevando”.
Además, habló sobre el estado de salud de la dirigente diciendo: “Mi madre ha presentado episodios de hipertensión muy altos, ha tenido insomnio, depresión y le produjo un infarto”.
“El motivo por el que le está ocurriendo esta situación es porque en nuestro país es un delito pensar diferente”, añadió.
Parada finalizó diciendo: “tememos por la vida de mi madre porque hasta ahora no hemos tenido una fe de vida”.