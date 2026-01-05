"No queda claro por qué han dejado de lado a las dos personas que tienen legitimidad política y capacidad de representar": Héctor Schamis sobre transición en Venezuela

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, conversó sobre la transición en Venezuela.

Schamis aseguró sobre la juramentación de Delcy Rodríguez como presidente encargada del régimen que “Diosdado Cabello está al mando de esta nueva Venezuela”. “Sin Maduro, no parece ser Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello es quien es el represor en jefe del chavismo y esto es una clara representación de ello”.

Y expresó que “no parece haber un deseo de pacificar y estabilizar la situación, sino todo lo contrario”.

“No queda claro por qué han dejado de lado a las dos personas, las únicas, que tienen legitimidad política y capacidad de representar en Venezuela, Edmundo González y María Corina Machado”, añadió sobre la transición anunciada por Trump.

El profesor de la Universidad de Georgetown también acotó: “Delcy Rodríguez no tiene capacidad de gobernar y va a terminar dando órdenes Diosdado Cabello, y es verdadero dramático y es trágico”

Y puntualizó que “24 horas más tarde” del operativo militar en Venezuela y la captura de Maduro “todo esto parece ser bastante caótico”.