NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"No queda claro por qué han dejado de lado a las dos personas que tienen legitimidad política y capacidad de representar": Héctor Schamis sobre transición en Venezuela

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, habló sobre la transición en Venezuela y la juramentación como cabeza del régimen de Delcy Rodríguez.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, conversó sobre la transición en Venezuela.

Schamis aseguró sobre la juramentación de Delcy Rodríguez como presidente encargada del régimen que “Diosdado Cabello está al mando de esta nueva Venezuela”. “Sin Maduro, no parece ser Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello es quien es el represor en jefe del chavismo y esto es una clara representación de ello”.

Y expresó que “no parece haber un deseo de pacificar y estabilizar la situación, sino todo lo contrario”.

o

“No queda claro por qué han dejado de lado a las dos personas, las únicas, que tienen legitimidad política y capacidad de representar en Venezuela, Edmundo González y María Corina Machado”, añadió sobre la transición anunciada por Trump.

El profesor de la Universidad de Georgetown también acotó: “Delcy Rodríguez no tiene capacidad de gobernar y va a terminar dando órdenes Diosdado Cabello, y es verdadero dramático y es trágico”

Y puntualizó que “24 horas más tarde” del operativo militar en Venezuela y la captura de Maduro “todo esto parece ser bastante caótico”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado

Edmundo González

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Víctimas de la dictadura de Maduro solicitan a tribunal de Nueva York juzgarlo por tortura y crímenes de lesa humanidad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No queda claro por qué han dejado de lado a las dos personas que tienen legitimidad política y capacidad de representar": Héctor Schamis sobre transición en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

Más de Actualidad

Ver más
Albert Ramdin y María Corina Machado.
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario General de la OEA confirma que felicitó en privado a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El delantero portugués Cristiano Ronaldo. (EFE)
Cristiano Ronaldo

"Los deportistas que cambian el juego detienen el tiempo": así fue la colosal dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic en medio de cita que los unió

Albert Ramdin y María Corina Machado.
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario General de la OEA confirma que felicitó en privado a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

John Cena, luchador de la WWE y actor estadounidense - Foto: EFE
WWE

El mundo de la WWE despide a una de sus grandes leyendas: John Cena

Juan Guillermo Cuadrado y su admiración por CR7 - Foto: EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado explicó por qué Cristiano Ronaldo “ha llegado a ser un jugador ícono del mundo”

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

Represión en Venezuela - Foto AFP
Informe ONU

La ONU incluye a la Guardia Nacional Bolivariana en la lista de cuerpos que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre