"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Pedro Trujillo, doctor en ciencia política y gobierno, y Víctor Mijares, profesor e investigador de política exterior, seguridad, defensa y geopolítica, analizaron el despliegue militar de Estados Unidos al límite del mar de Venezuela. Lo hicieron en el programa Razón de Estado de NTN24.

“Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo. Lo que ha hecho Estados Unidos es tomar una decisión que nunca antes había ocurrido al menos tan rápida y contundente en el continente americano”, expresó Trujillo.

Manifestó que “solo queda esperar. Pero hay toda una fuerza naval dispuesta para lo que haga falta”.

“Hay varias fases, la primera es más presión y más presión es imposible. Submarinos, marines y aviones. Es una presión porque pudiera ser que el detonante fuese interno”, indicó.

Finalmente mencionó que “no son los 50 millones lo importante sino el valor que tiene entregar un individuo para salvarte tu”.