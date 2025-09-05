NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Afganistán

Nuevas réplicas del terremoto en Afganistán dejan más heridos

septiembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Escombros tras terremoto en Afganistán - Foto EFE
Desde 1900, el noreste de Afganistán, en la unión de las placas tectónicas euroasiática e india, ha sufrido 12 terremotos de magnitud superior a 7.

Una serie de fuertes réplicas del potente terremoto que golpeó el este de Afganistán el pasado fin de semana dejó al menos 10 nuevos heridos y más daños materiales, dijeron las autoridades talibanes el viernes.

Cinco réplicas superficiales, la más fuerte de magnitud 5,6, fueron registradas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) el jueves por la noche y el viernes por la mañana.

Algunas de ellas se sintieron en Kabul e Islamabad, capital de la vecina de Pakistán.

El portavoz de la autoridad nacional de desastres, Mohammad Hammad, declaró a la prensa que 10 personas resultaron heridas en ocho provincias sacudidas por las réplicas, incluidas las ya devastadas Kunar, Nangarhar y Laghman. El balance de heridos desde el sismo del fin de semana supera hasta ahora las 3.700 personas.

Otro sismo de magnitud 5,2 golpeó la misma área el viernes por la tarde, según el USGS.

Más de 2.200 personas murieron después de que el terremoto de magnitud 6,0 golpeara el este de Afganistán justo antes de la medianoche del domingo, convirtiéndose en el terremoto más mortal en décadas en este país.

En la provincia de Nuristán, al norte de Kunar, el residente Enamullah Safi dijo que él y otros salieron corriendo de sus casas cuando las réplicas golpearon durante la noche.

"Todo el mundo estaba asustado. Aún tenemos miedo y no hemos regresado a nuestras casas", expresó a la prensa el joven y relató que durante la noche se acurrucó bajo una manta con varias personas para mantenerse caliente en lo que fue una fría noche en esta zona montañosa.

El desastre se produjo en un momento en que Afganistán sufre múltiples crisis después de décadas de conflicto, lidiando con pobreza endémica, una grave sequía y el regreso masivo de millones de afganos expulsados de los países vecinos Pakistán e Irán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021.

Los supervivientes de la región, propensa a los terremotos, luchan por conseguir servicios básicos, mientras Naciones Unidas y otras agencias advierten de la necesidad crítica de fondos, alimentos, suministros médicos y refugio, y la Organización Mundial de la Salud solicita fondos por valor de 4 millones de dólares.

El desprendimiento de rocas y tierra, entretanto, ha bloqueado el acceso a algunas aldeas gravemente afectadas, retrasando las labores de rescate y socorro.

