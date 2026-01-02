NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

enero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Gonzalo Himiob dijo también en NTN24 que "es posible que en esta tanda de excarcelaciones se haya incluido a personas que no están arbitrariamente detenidas por motivos políticos".

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, cuestionó en La Mañana de NTN24 el procedimiento realizado por el régimen de Nicolás Maduro en las recientes excarcelaciones de algunos de los prisioneros políticos venezolanos.

"Una de las cosas que más nos preocupa y que preocupa también mucho a los familiares y a los propios presos es que nunca se conoce cuál es el criterio que se utiliza para determinar quién se queda y quién no. Es algo que se mantiene siempre en la más absoluta opacidad", expuso Himiob.

o

El vicepresidente de Foro Penal indicó que el desconocimiento de ese criterio genera "mucha angustia", pues hay personas que tienen "situaciones muy delicadas de salud", quienes no son tenidos en cuenta, así como un preocupante número de mujeres arbitrariamente privadas de su libertad.

"Vemos también que hay personas que tienen muchísimos años ya tras las rejas de manera arbitraria sin que sus juicios finalicen, violando incluso las leyes venezolanas que hablan de que la prisión preventiva no puede durar sino máximo tres años, pero tampoco son tomadas en cuenta", denunció.

Asimismo, Himiob dijo que en experiencias previas de otras excarcelaciones de prisioneros políticos "regularmente se incluye también a personas que no son presos por motivos políticos" con el fin de "inflar la cifra" y mostrar una "magnanimidad" que al final no termina siendo tal".

o

"Es posible que en esta tanda de excarcelaciones se haya incluido a personas que no están arbitrariamente detenidas por motivos políticos", consideró el vicepresidente de la ONG venezolana.

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Marines de EE. UU. en el Caribe - Foto X @22nd_MEU
Despliegue militar de Estados Unidos

Difunden imágenes de nuevos ejercicios militares en el poderoso buque USS Iwo Jima en medio del despliegue estadounidense en el Caribe

Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Donald Trump

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Marines de EE. UU. en el Caribe - Foto X @22nd_MEU
Despliegue militar de Estados Unidos

Difunden imágenes de nuevos ejercicios militares en el poderoso buque USS Iwo Jima en medio del despliegue estadounidense en el Caribe

Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Donald Trump

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Presidente del Comtié Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

James Ransone - Foto AFP
Actor

Actor recordado por su trabajo en películas de terror como 'It' y 'El teléfono negro' es hallado sin vida a los 46 años

Marte | Foto Canva
Nave Espacial

Alarma en la NASA: pierde contacto con una de sus naves más importantes en Marte y no saben qué pasó

Túnel | Foto Gobernación Antioquia
Colombia

Colombia construirá el túnel más largo de Latinoamérica: tendrá casi 10 kilómetros con diversas estructuras

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre