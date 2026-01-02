"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, cuestionó en La Mañana de NTN24 el procedimiento realizado por el régimen de Nicolás Maduro en las recientes excarcelaciones de algunos de los prisioneros políticos venezolanos.

"Una de las cosas que más nos preocupa y que preocupa también mucho a los familiares y a los propios presos es que nunca se conoce cuál es el criterio que se utiliza para determinar quién se queda y quién no. Es algo que se mantiene siempre en la más absoluta opacidad", expuso Himiob.

VEA TAMBIÉN 61 presos políticos se encuentran desaparecidos en Venezuela, según el Foro Penal o

El vicepresidente de Foro Penal indicó que el desconocimiento de ese criterio genera "mucha angustia", pues hay personas que tienen "situaciones muy delicadas de salud", quienes no son tenidos en cuenta, así como un preocupante número de mujeres arbitrariamente privadas de su libertad.

"Vemos también que hay personas que tienen muchísimos años ya tras las rejas de manera arbitraria sin que sus juicios finalicen, violando incluso las leyes venezolanas que hablan de que la prisión preventiva no puede durar sino máximo tres años, pero tampoco son tomadas en cuenta", denunció.

Asimismo, Himiob dijo que en experiencias previas de otras excarcelaciones de prisioneros políticos "regularmente se incluye también a personas que no son presos por motivos políticos" con el fin de "inflar la cifra" y mostrar una "magnanimidad" que al final no termina siendo tal".

VEA TAMBIÉN Esta es la lista preliminar de presos políticos excarcelados este 1 de enero en Venezuela o

"Es posible que en esta tanda de excarcelaciones se haya incluido a personas que no están arbitrariamente detenidas por motivos políticos", consideró el vicepresidente de la ONG venezolana.