Esta es la lista preliminar de presos políticos excarcelados este 1 de enero en Venezuela

En horas de la mañana de este 1 de enero de 2026 se conoció que un grupo de detenidos en 2024 durante las protestas contra el fraude electoral que declaró a Maduro como Presidente, había obtenido medidas sustitutivas de libertad; es decir, salen de la cárcel pero bajo condiciones.

Según la información preliminar, unos 87 habrían salido de las cárceles que el régimen preparón para su aislamiento como Tocorón, y al menos 1 del Rodeo.

Este grupo además se suma al primero que fue excarcelado la madrugada de la Navidad, una semana antes. En esa oportunidad, aunque el régimen habló de 99, se confirmaron 71 hasta ahora.

Al mediodía de este jueves, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos divulgó la primera lista confirmada.

De acuerdo a los testimonios, "alrededor de las 4:00 a.m. habrían salido del penal un bus Yutong, dos Encavas y una vans, trasladando a personas privadas de libertad por motivos políticos".

Testigos señalaron que se trataría de al menos 87 presos políticos del contexto poselectoral 2024.

"Ademas, serian personas provenientes de los estados: Barinas, Caracas, Bolívar, Miranda, Falcón, Zulia, Lara, Carabobo, Yaracuy, entre otros. A pesar de estas liberaciones, se estima que al menos 89 presos políticos continúan detenidos en esta cárcel ubicada en la región central del país.

Hasta ahora, madres, familiares, amigos y defensores han confirmado la excarcelación de los siguientes casos:

1. Abraham Cadenas

2. Ángel Viamonte

3. Anthony Araujo

4. Clemente Obispo

5. Deiby Rosales

6. Dilan Herrera

7. Diosman Mejías

8. Edy Parucho

9. Eliander Santaella

10. Emerson Sirit

11. Elvis Soto

12. Elvin Alfonso Fuentes

13. Gean Carlos Mejía

14. Jean Neuomar Sánchez

15. Jesús Orta Hernández

16. Jorge Javier Rodríguez

17. Jonathan Estévez

18. Juan Carlos Vargas Julio César Montiel

19. Julio Itriago

20. Cleiver González

21. Ilvin Solano

22. Luis Daniel Muñoz

23. Luis González

24. Luis Hernández

25. Luis Marín

27. Moisés Castro

28. Moisés Tesorero

29. Yhon Andrys Hernández

Además, dicen que conocieron de la excarcelación de Jonathan Guillermo Torres Duque, liberado desde la cárcel de El Rodeo I.

"Seguimos atentos a nuevas confirmaciones. Cada liberación es una victoria, pero la represión continúa. La mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas, y la lucha por la libertad plena no se detiene hasta que todas y todos estén libres", escribió la organización en sus redes sociales.