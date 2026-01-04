NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
"La CIA contaba con un pequeño equipo sobre terreno desde agosto", comentó en NTN24 el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo.

El coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, calificó como "impecable" la operación militar que resultó en la detención y extracción de Nicolás Maduro desde Venezuela. Tras 32 horas del operativo, el experto militar analizó los detalles de una misión que involucró a las Fuerzas Delta del Comando Sur estadounidense.

"Para llevar a cabo este tipo de operaciones se practica, se practica, se buscan errores, se buscan diferentes lugares", explicó el Coronel Rojo. Destacó que la precisión demostrada "no es obra de la casualidad", sino resultado de un entrenamiento constante.

o

Según información publicada por la agencia Reuters, las tropas de élite estadounidenses crearon una réplica exacta de la casa de seguridad de Maduro y practicaron repetidamente cómo entrarían a la residencia fortificada.

La infiltración de inteligencia habría comenzado meses antes del operativo. "La CIA contaba con un pequeño equipo sobre terreno desde agosto", señaló Rojo, añadiendo que "obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro, que estaba cooperando para apoyar todos los detalles de información necesarios".

El experto enfatizó que "con pura información de fuera, no es posible lograr una operación así". Respecto a los escoltas cubanos que protegían a Maduro, el Coronel explicó que "Cuba se comprometió a proteger a Maduro" debido al suministro de petróleo venezolano.

"Si fueron abatidos, bueno, sencillamente les tocó el merecido por estar en un lugar donde no debían estar", comentó. La presencia cubana se debía a la desconfianza hacia el Estado Mayor venezolano, dada las recompensas ofrecidas.

El oficial retirado también explicó que la elección de las Fuerzas Delta sobre otras unidades especiales respondió a necesidades específicas de la misión. "Delta es una combinación de las Fuerzas Especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, los SEALS de la Infantería Marina", indicó Rojo.

o

"Todo depende de la misión y cómo mejor se combina la capacidad de cada uno de los equipos", añadió, y resaltó que tres factores resultaron cruciales para el éxito del operativo: el clima favorable para la operación de helicópteros y aviones, el corte de luz en la zona de Caracas y la coordinación con informantes internos.

"La operación estaba lista a ser ejecutada en cualquier momento, como dijo el presidente, hacía falta el momento perfecto", indicó el militar retirado.

Según el análisis de Rojo, Maduro fue alertado de la operación y corrió hacia su cuarto seguro, pero "la operación era demasiado rápida".

Las fuerzas estadounidenses llevaban "equipo de soldadura para poder cortar las cerraduras de la puerta", preparados para violar las puertas de acero del búnker. "El tiempo fue perfecto, que es donde pudieron evitar que las puertas se cierren", concluyó Rojo.

