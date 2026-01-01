ONG venezolana reporta la excarcelación de otro grupo de presos políticos durante la madrugada de año nuevo

El grupo "Comité de Madres en Defensa de la Verdad" informó la mañana de este jueves, 1 de enero, que se habían ejecutado unas 87 nuevas excarcelaciones de presos políticos que estaban aislados en la peligrosa cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a hora y media de Caracas.

VEA TAMBIÉN Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas o

Una semana atrás, el régimen de Maduro habían reportado la excarcelación de unas 99 personas, pero los familiares y las organizaciones de defensa de derechos humanos aseguraron que sólo se ejecutaron unas 70.

Este nuevo grupo también incluye a personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas contra el fraude electoral que dio la victoria a Nicolás Maduro, sin mostrar los votos.

"Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informamos que, en la madrugada de hoy, 01.01.26, se produjeron 87 excarcelaciones en Tocorón, de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Estas nuevas excarcelaciones estuvieron precedidas por las 71 ocurridas el 25.12.25", dice la cuenta del Comité.

Exigen más excarcelaciones

Las organizaciones no gubernamentales siguen pidiendo clemencia a las autoridades y piden que todos sean excarcelados.

"El que se hayan retomado las excarcelaciones es producto de la lucha de centenas de madres y familiares que se han movilizado, durante más de un año, para exigir justicia y que han encontrado a su paso la solidaridad de personas y organizaciones populares. Este logro, que nos llena de alegría es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país".

VEA TAMBIÉN “Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela o

"Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una Amnistía General que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Seguiremos luchando hasta lograr la libertad plena de cada uno de nuestros muchachos. Por favor, no nos dejen solas".