ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

El viernes la Organización de Naciones Unidad declaró el "estado de hambruna" en la Franja de Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica".

Frente a esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el anuncio de "mentira descarada".

"Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna", aseguró el dirigente.

VEA TAMBIÉN El Ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza tras anunciar que llamará a 60 mil reservistas para tomar la zona o

Tras meses de alertas sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la gobernación de Gaza atraviesa actualmente una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

La gobernación de Gaza representa aproximadamente el 20% del territorio palestino. Si se le suma Jan Yunis (29,5%) y Deir al Balah (16%), se llega al 65,5%, lo que equivale a dos tercios de la Franja de Gaza, con 365 km2.

Los expertos del organismo denuncian que medio millón de gazatíes están en condiciones "catastróficas", el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC, caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta hambruna "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, en Ginebra.

Por su parte, el grupo terrorista Hamas pidió "una acción inmediata de la ONU" para detener la guerra y "la apertura sin restricciones de los pasos fronterizos" con vistas a "la entrada urgente y continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible".

A su vez, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que "es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares".

"No podemos permitir que esta situación continúe con total impunidad", lanzó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

VEA TAMBIÉN Ministerio de Defensa israelí aprobó plan para tomar Ciudad de Gaza y movilizó 60.000 reservistas o

La Cruz Roja instó a Israel, en su calidad de potencia ocupante, a "satisfacer las necesidades básicas" de los habitantes de Gaza, mientras que Reino Unido tildó la situación de "escándalo moral".

Esto ocurre horas después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió destruir Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio, si Hamás no se desarma.

"Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanun", escribió en X, en referencia a dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas desde el inicio de la guerra.

Esta afirmación se produjo un día después de que Netanyahu diera luz verde a "negociaciones inmediatas" destinadas a "liberar a todos los rehenes" restantes en Gaza.