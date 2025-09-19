ONU denuncia que el régimen venezolano arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social

El régimen de Venezuela arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social, expone una misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un próximo informe.

El informe, cabe resaltar, se presentará en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la próxima semana y se basa en una investigación realizada entre septiembre de 2024 y agosto de este año.

La oposición de la dictadura de Nicolás Maduro y organismos internacionales de derechos humanos han denunciado una creciente represión contra figuras de la oposición allí especialmente desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La oposición publicó los resultados de las urnas que mostraban una contundente victoria de su candidato, pero el régimen y el Tribunal Supremo dijeron que Maduro ganó un tercer mandato.

Desde ese momento ni el Ministerio de Comunicaciones ni la Fiscalía General de la República del país han respondido a la solicitud de comentarios de varios sectores de la prensa.

El régimen de Maduro ha dicho anteriormente que la misión de investigación de la ONU es un mecanismo de agresión y ha insistido, supuestamente, en que Venezuela "es una democracia gobernada por leyes".

El nuevo documento de la ONU, al que tuvieron acceso medios como Reuters, señala, sin embargo, que las detenciones de familiares de "personas de la oposición o percibidas como tales... no se limitan a acciones individuales, sino que responden a una política de represión orientada a crear miedo y control social".

Los familiares son detenidos como represalia contra políticos de la oposición o como forma de ejercer presión, señala el informe, y los arrestos tienen graves repercusiones en las unidades familiares y refuerzan "un clima de miedo".

Entre los mencionados en el informe se encuentra Rafael Tudares, yerno del excandidato presidencial opositor Edmundo González, quien fue detenido en enero mientras llevaba a sus hijos pequeños a la escuela. Su familia afirma no haber recibido información sobre él desde entonces.

A los familiares en los casos investigados por la ONU se les negó el acceso a un abogado de su elección y en su lugar se les asignaron defensores públicos, detalla la investigación.

Entretanto, la tensión ha aumentado en los últimos días en la región debido al despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el mar Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Maduro, para salvaguardar la seguridad de Estados Unidos.

Al respecto, el Ministerio de Defensa del régimen ha anunciado que inició operaciones militares que pretenden defender una "soberanía" que es cada vez más cuestionada por las entidades internacionales y de derechos humanos.

Maduro, cabe recordar, se hizo con el poder en Venezuela desde 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y desde entonces su régimen ha sido fuertemente criticado y denunciado desde dentro y fuera del país, pues se le atribuyen varios crímenes, algunos incluso de lesa humanidad.