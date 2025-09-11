Venezolanos cumplen once días de huelga de hambre en La Haya: "Imploramos a la CPI, justicia"

Un grupo de activistas venezolanos cumplió este jueves once días en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, una forma de protesta con la que exigen celeridad en la investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

​"Esta protesta es un acto desesperado para implorar que la Corte cumpla con su deber con firmeza. Es inadmisible la inacción que percibimos en la causa venezolana, que contrasta con la velocidad que se ve en otros casos", afirmó el Dr. Luis Tabata, abogado, defensor de Derechos Humanos y miembro fundador del Foro Penal en el estado Bolívar.

Enfatizó que "millones de venezolanos han huido como víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No podemos permitir que los responsables sigan gozando de impunidad".

Tabata instó a la comunidad internacional y a los venezolanos en todo el mundo a realizar una gran vigilia en templos, plazas y sedes diplomáticas, para apoyar la causa.

"Imploramos no solo a la CPI, sino a los gobiernos democráticos del mundo y al Sumo Pontífice, para que intercedan y se detenga la tortura que sufren los presos políticos. Hay que parar la barbarie de esta peligrosa organización criminal. Una justicia tardía no es justicia; es ineficaz y niega su propósito fundamental".

La Fiscalía de la CPI abrió formalmente una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en noviembre de 2021. Las averiguaciones contemplan hechos de este tipo ocurridos por lo menos desde febrero de 2014.

Pese a esto, luego de casi cuatro años de investigaciones, no se ha hecho pública ninguna decisión por parte de la Fiscalía internacional.

El pasado 2 de septiembre la CPI aceptó formalmente la solicitud del fiscal Karim A. Khan de apartarse de la investigación, tras considerar la existencia de un posible conflicto de intereses que pudiera interferir en el proceso, debido a que su cuñada, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, forma parte del equipo legal que representa a Nicolás Maduro.