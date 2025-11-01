NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Ejército

Operaciones en mar, túneles y vehículos rápidos: Comando Sur de EE. UU. muestra su poder con imponentes ejercicios militares y dice estar "preparado para una respuesta"

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
El organismo militar que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe dejó en evidencia los amplios ejercicios que llevan a cabo en Puerto Rico.

Este sábado, el Comando Sur de los Estados Unidos, que lleva a cabo ejercicios militares en Puerto Rico, como parte de la política del presidente Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe, lanzó un nuevo video de "muestra de poder".

El organismo militar que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe dejó en evidencia los amplios ejercicios que llevan a cabo en la isla, que incluyen vehículos por mar, aire y tierra, además de entrenamiento con disparos reales.

o

Cabe recordar que en las últimas semanas el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los operativos en el Caribe, derivados en la destrucción de múltiples embarcaciones cargadas de droga.

Asimismo, en las últimas horas ha aumentado la presión de la Administración Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles.

"Preparados para una respuesta rápida: Marines estadounidenses con la unidad 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina realizan operaciones de entrenamiento en Puerto Rico", dice la publicación.

Y añade: "las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión #SOUTHCOM , las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de los Estados Unidos para desarticular el narcotráfico y proteger la patria".

