Martes, 16 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Colombia encabeza listado de países que más han solicitado entradas para el Mundial de 2026 en tan solo 24 horas

diciembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Hinchas colombianos | Foto: EFE
La FIFA confirmó que el partido más destacable de la fase de grupos del Mundial es el encuentro que sostendrá la ‘Tricolor’ contra Portugal.

Hace poco la FIFA dio apertura a la tercera fase de venta de las boletas para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La locura por adquirir una entrada para disfrutar la fase de grupos del torneo ha sido desorbitante, pero hay un país en específico que encabeza la lista de los que más solicitan boletos.

De acuerdo con la FIFA, Colombia es el país que más solicita boletas para el Mundial de 2026, haciendo que la demanda sea demasiado alta.

El ente rector del fútbol en el mundo reveló que tras la apertura de la tercera fase para la venta de boletos se solicitaron en total alrededor de cinco millones de entradas.

“Tras 24 horas, los tres países anfitriones encabezan las ventas, seguidos de las siguientes diez naciones: Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá”, afirmó la FIFA.

La FIFA explicó que la presencia de las selecciones sudamericanas como Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, así como la participación de Panamá han demostrado que el torneo ha “captado el interés de todo el continente americano”.

Además, confirmó que el partido más destacable de la fase de grupos del Mundial es el encuentro que sostendrá la ‘Tricolor’ contra Portugal el próximo 27 de junio.

Este sería uno de los encuentros más caros, según un sondeo realizado por el medio deportivo The Athletic.

Este partido entre cafeteros y lusos en el Hard Rock Stadium, tendría un costo de aproximadamente 2 mil dólares en sitios de reventa

Los otros cinco enfrentamientos con más demanda son: Brasil - Marruecos (13 de junio, en Nueva York Nueva Jersey), México - República de Corea (18 de junio, en Guadalajara), Ecuador - Alemania (25 de junio, en Nueva York Nueva Jersey) y Escocia - Brasil (24 de junio, en Miami).

